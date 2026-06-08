Для компании этот анонс имеет особое значение, ведь предыдущая попытка масштабного запуска ИИ-возможностей оказалась гораздо сложнее, чем ожидалось, пишет 24 Канал.

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Пока Apple только начала раскрывать детали новых функций, поэтому полный перечень возможностей обновленной Siri и Apple Intelligence станет известен позже. Однако уже сейчас понятно, что компания делает искусственный интеллект одним из главных направлений своего развития на ближайшие годы.

Важно! На старте Siri AI будет доступна только на английском языке. Apple пообещала добавлять поддержку новых языков впоследствии.

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Siri снова в центре стратегии

Обновленная Siri работает на базе Apple Intelligence второго поколения и использует новую локальную модель искусственного интеллекта. По словам вице-президента Apple по разработке Siri Майка Роквелла, помощник стал значительно функциональнее и теперь способен лучше понимать намерения пользователя, контекст его действий и информацию на устройстве.

Apple Foundation Model базируется на Google Gemini / Фото Apple

Одним из ключевых нововведений стало понимание персонального контекста. Siri может учитывать данные из различных сервисов и приложений Apple, чтобы предоставлять более точные ответы и выполнять сложные команды. Также компания улучшила систему диктовки текста и добавила широкие знания об окружающем мире, что позволяет помощнику работать с большим количеством запросов без обращения к сторонним сервисам.

Еще одна важная функция – "осознание экрана". Siri теперь анализирует контент, который пользователь видит в конкретный момент, и может взаимодействовать с ним. Во время презентации Майк Роквелл продемонстрировал, как помощник определяет место по фотографии в Instagram и использует информацию о контактах пользователя без необходимости каждый раз повторять детали в запросах.

Siri может распознавать все, что видит на экране / Фото Apple

Для работы новых возможностей Apple использует семантический индекс Spotlight. Благодаря этому Siri получила более глубокий доступ к информации в системе и лучше понимает взаимосвязи между файлами, перепиской, документами и приложениями.

Apple также полностью обновила интерфейс помощника. Компания отказалась от привычного разноцветного светового эффекта по краям экрана. Теперь Siri интегрирована в Dynamic Island и использует сдержанный темный дизайн. Вызвать помощника можно свайпом вниз по Dynamic Island или любым другим привычным способом.

Пользователи получат и больше возможностей для персонализации голоса Siri. Кроме стандартного выбора голосов, теперь можно настраивать скорость речи и уровень эмоциональности ответа. Также Apple добавила функцию Write with Siri, которая помогает создавать и редактировать тексты с помощью искусственного интеллекта.

Обновление распространяется не только на iPhone. Новые возможности Siri появятся в CarPlay и наушниках AirPods. На компьютерах Mac помощник получил отдельное приложение и тесную интеграцию со Spotlight, а его иконка в строке меню стала монохромной вместо цветной.

На старте Siri AI будет доступна только на английском языке / Фото Apple

Режим камеры в Siri AI выглядит действительно полезным:

Можно узнать информацию о том, что вы едите.

Проанализировать счет, если нужно разделить его с друзьями.

А на macOS можно выделить нужный объект и спросить о нём.

Вся переписка с Siri AI сохраняется на всех ваших устройствах. В том числе Apple Watch. Приложения доступны на всех платформах.

Фактически Apple наконец реализовала большинство возможностей Siri на основе искусственного интеллекта, которые впервые показала еще во время презентации iOS 18 в 2024 году. Именно задержка этих функций стала одной из главных причин критики Apple Intelligence в течение последних двух лет.

Еще на WWDC 2024 Apple показала амбициозное видение Apple Intelligence и новой Siri, которая должна была стать более персонализированной, лучше понимать контекст и выполнять сложные задачи. Однако значительная часть этих функций так и не добралась до пользователей в заявленном виде или появилась с задержками.

Именно из-за этого компания столкнулась с серьезной критикой. Недавно Apple согласилась выплатить 250 миллионов долларов в рамках урегулирования коллективного иска. Истцы обвинили компанию в том, что она якобы вводила потребителей в заблуждение относительно доступности и реальных возможностей Apple Intelligence.