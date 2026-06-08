Ожидается, что Apple представит новую операционную систему на конференции WWDC 2026, а уже вскоре после презентации компания откроет доступ к первой developer beta, доступной прежде всего для разработчиков, но установить ее смогут все желающие, сообщает 24 Канал.

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Установка тестовых сборок больше не требует платной подписки для разработчиков. Достаточно активировать соответствующий пункт в настройках устройства. Однако советуем не спешить с обновлением, особенно если речь идет об основном смартфоне.

Причина проста: первая developer beta традиционно остается наименее стабильной версией системы за весь цикл разработки. Такие сборки Apple прежде всего готовит для тестирования программного обеспечения и поиска ошибок, а не для комфортного ежедневного использования.

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Вы можете столкнуться с различными проблемами. Часть функций, показанных во время презентации, часто появляется только в следующих бета-версиях. Кроме того, возможны внезапные перезагрузки устройства, зависание интерфейса, повышенный нагрев корпуса и значительно более быстрый разряд аккумулятора.

Отдельную опасность представляет совместимость приложений. Банковские сервисы, корпоративные программы, мессенджеры и государственные цифровые сервисы могут работать нестабильно или вообще перестать запускаться. Некоторые разработчики быстро выпускают обновления совместимости, но другим нужны недели или даже месяцы для адаптации своих продуктов.

Что сделать перед установкой iOS 27 developer beta?

Самое важное правило перед установкой любой бета-версии – создать полноценную резервную копию устройства. Для возможного возврата на стабильную версию iOS недостаточно обычного резервного копирования через iCloud. Чтобы все было максимально безопасным – необходима локальная зашифрованная копия, созданная на компьютере. Именно она позволяет вернуть не только фотографии и документы, но и пароли, данные программ и информацию из приложения "Здоровье".

Для создания резервной копии нужно подключить iPhone к компьютеру. На компьютерах Mac используется Finder, а на Windows – программа Apple Devices, которая заменила iTunes. После выбора устройства необходимо активировать резервное копирование на компьютер, включить шифрование локальной копии и задать пароль.

Особое внимание стоит уделить именно паролю шифрования. Apple не предоставляет возможности восстановить его в случае потери, поэтому пароль нужно надежно сохранить. Также рекомендуют не удалять созданную копию до момента, когда пользователь окончательно убедится, что новая система работает стабильно и не требует отката.

Как сохранить программы, которые исчезли из App Store?

После перехода на бета-версию и последующего возвращения к стабильной системе некоторые приложения могут оказаться недоступными для повторной загрузки. Именно поэтому следует дополнительно экспортировать установочные файлы программ с помощью утилиты iMazing.

Программа позволяет создавать локальные копии установленных приложений в формате IPA. Для этого нужно подключить смартфон к компьютеру, открыть раздел программ в iMazing, выбрать необходимые приложения и экспортировать их на жесткий диск.

Такой подход особенно полезен для программ, которые уже исчезли из магазина Apple или могут стать недоступными в будущем. Кроме того, перед обновлением рекомендуют проверить наличие логинов и паролей от всех важных сервисов, поскольку после восстановления системы часто приходится проходить авторизацию повторно.

Стоит ли устанавливать первую бету?

Первая бета iOS 27 больше подходит энтузиастам и разработчикам, которые готовы мириться с ошибками ради раннего доступа к новым возможностям. Наилучшим вариантом для тестирования остается дополнительный iPhone, который не используется как основное рабочее устройство.

Если же вы все-таки планируете установить систему на свой главный смартфон, подготовка должна включать как минимум два обязательных шага: создание зашифрованной локальной резервной копии и сохранение важных приложений через iMazing. Именно эти меры помогут избежать потери данных и быстро вернуться к стабильной версии системы, если тестовая сборка окажется слишком проблемной.