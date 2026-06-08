Как присоединиться к главному событию лета?

Традиционно мероприятие начнется с большой презентации Keynote, которая пройдет в понедельник, 8 июня, в кампусе Apple Park. Начало прямого эфира запланировали на 10:00 по тихоокеанскому времени, что соответствует 20:00 по киевскому времени. Следить за анонсами в прямом эфире можно совершенно бесплатно на официальном сайте Apple, через приложение Apple Developer, а также на канале компании в YouTube, пишет 24 Канал.

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Сразу после завершения основной части для широкой аудитории состоится Platforms State of the Union – специальная техническая сессия для разработчиков. На ней инженеры Apple обычно глубже раскрывают особенности новых инструментов и API, которые впоследствии изменят вид программ на iPhone, Mac и iPad.

В течение всей недели, до 12 июня, компания будет проводить десятки онлайн-сессий, посвященных детальному изучению новых технологий, но транслироваться вживую они не будут.

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Последняя презентация Тима Кука

Нынешняя конференция имеет особый эмоциональный подтекст. Вероятно, это последнее выступление Тима Кука в статусе действующего генерального директора компании, ведь он уходит с должности уже 1 сентября, еще до того, как состоится презентация iPhone и других устройств.

Уже в сентябре должность CEO должен занять Джон Тернус, который сейчас отвечает за разработку аппаратного обеспечения. Ожидается, что именно он осенью представит первый сложный iPhone, а на WWDC 2026 его роль на сцене может стать значительно заметнее, чем в предыдущие годы.

Siri и искусственный интеллект: большая перезагрузка

Официальный слоган мероприятия – All systems glow ("Все системы сияют") – является прямой игрой слов от авиационной фразы о полной готовности систем. В этом году это намек на полную интеграцию искусственного интеллекта во все операционные системы. Apple заключила соглашение с Google по использованию технологий Gemini, чтобы наконец сделать Siri действительно конкурентоспособной.

Обновленный ассистент получит новую анимацию, которая будет "вытекать" из Dynamic Island. Пользователи смогут взаимодействовать с Siri через отдельное приложение, загружать туда файлы и получать ответы на основе анализа содержимого экрана. Более того, помощник научится выполнять сложные цепочки команд из одного запроса и учитывать персональный контекст пользователя из почты или календаря.

iOS 27: возвращение к истокам производительности

Новую операционную систему для iPhone разработчики сравнивают с легендарной OS X Snow Leopard. Главный фокус сделали на стабильности и оптимизации кода, чтобы исправить ошибки предыдущей версии с интерфейсом Liquid Glass. Несмотря на сосредоточенность на внутреннем ремонте, пользователи получат и визуальные изменения.

В приложении "Фото" появятся инструменты Reframe и Extend, которые позволят достраивать недостающие части кадра с помощью искусственного интеллекта. Приложение "Камера" получит гибкие настройки интерфейса, где пользователь сам сможет выносить нужные кнопки (экспозицию или ISO) ближе к зоне съемки.

Также Apple обновила Image Playground для генерации более реалистичных изображений и добавила возможность создания автоматизаций в "Командах" на обычном языке.

Однако не все смартфоны получат обновление: поддержку iPhone 11 и iPhone SE второго поколения прекратили.

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Прощание с Intel и новые горизонты Mac

Для владельцев компьютеров Mac новости неоднозначные. macOS 27 станет первой системой, которая полностью отказывается от поддержки процессоров Intel. Отныне обновления будут доступны только для устройств на базе чипов Apple M-серии. Такой шаг позволит разработчикам удалить огромные пласты устаревшего кода и значительно ускорить работу системы.

Кроме софта, существуют слухи о возможных аппаратных анонсах. Инсайдеры указывают на дебют HomePod mini второго поколения и обновленную приставку Apple TV 4K на базе мощного чипа A17. Также велика вероятность, что Apple покажет первый умный дисплей для дома, который станет началом новой линейки устройств для "умного дома".

Начало Keynote в 20:00 станет отправной точкой для публикации первых бета-версий новых систем для разработчиков. Обычные пользователи смогут протестировать новинки через несколько недель в рамках публичного бета-тестирования, а финальные релизы состоятся уже в сентябре 2026 года вместе с выходом новых моделей iPhone.