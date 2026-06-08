Об этом пишет журналист Bloomberg Марк Гурман.

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Накануне конференции WWDC 2026 появилось все больше слухов о масштабном обновлении голосового помощника Siri. Ожидается, что Apple представит значительно более умную систему с искусственным интеллектом, которая сможет работать с личными данными пользователя, анализировать информацию на экране и взаимодействовать в формате чат-бота.

Впрочем, за кулисами этой истории внимание привлекает другая тема. По данным Марка Гурмана, ключевую роль в перезапуске Siri сыграл Майк Роквелл – руководитель, которого ранее ассоциировали прежде всего с гарнитурой Apple Vision Pro. Именно он, как утверждают источники журналиста, получил контроль над развитием Siri после того, как стратегия Apple в сфере искусственного интеллекта не оправдала ожиданий компании и рынка.

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Роквелл еще примерно в 2016 году убеждал руководство Apple серьезнее отнестись к развитию искусственного интеллекта. Он считал, что технология станет одним из главных направлений индустрии и рекомендовал компании готовиться к будущим изменениям. Однако тогда его предложения не получили необходимой поддержки.

Впоследствии Роквелл возглавил разработку Vision Pro. Хотя гарнитура не превратилась в массовый хит продаж, она продемонстрировала высокий уровень инженерных возможностей Apple. Именно этот проект, как отмечает Гурман, помог Роквеллу укрепить авторитет среди топ-менеджеров компании.

Как изменился баланс сил внутри Apple?

Одним из ключевых моментов стало совещание руководства Apple в 2025 году, где обсуждали дальнейшую стратегию компании в сфере искусственного интеллекта. На встрече присутствовал тогдашний руководитель ИИ-направления Джон Джаннандреа. По словам Гурмана, руководитель программного обеспечения Apple Крейг Федериги вел значительную часть дискуссии, но именно Роквелл стал одной из самых влиятельных фигур при обсуждении.

После этого Apple передала Роквеллу направление Siri, который ранее входил в сферу ответственности Джаннандреа. В то же время он не получил повышение до уровня старшего вице-президента, на которое, по информации журналистов, мог рассчитывать. Позже Apple также объявила об отставке Джаннандреа.

Ситуацию дополнительно осложнили сообщения о том, что будущий генеральный директор Apple Джон Тернус давно критически относился к Vision Pro. Гурман даже утверждал, что это направление фактически потеряло перспективы развития внутри компании, а сам Роквелл начал оценивать собственное будущее в Apple.

Несмотря на центральную роль в трансформации Siri, Гурман заявил, что не ожидает появления Майка Роквелла на сцене WWDC. По его прогнозу, презентацию проведут генеральный директор Тим Кук, Крейг Федериги и другие руководители программного подразделения Apple. Сам Роквелл останется за кадром.

Что нового получит Siri

Самое интересное для пользователей – это возможности новой Siri. Согласно многочисленным утечкам, помощник сможет учитывать контекст из документов, сообщений и других личных данных владельца устройства. Также система будет анализировать содержимое экрана в реальном времени и предлагать более уместные ответы и действия.

Кроме того, Siri якобы получит отдельный режим чат-бота и обновленный интерфейс. Особый интерес вызывает информация о том, что новые возможности будут работать на базе большой языковой модели от Google. По данным Гурмана, именно Роквелл помог заключить соответствующее соглашение между компаниями.

Если эти данные подтвердятся во время WWDC 2026, Apple фактически признает, что для ускорения развития собственного ИИ ей пришлось опереться на технологии внешнего партнера. Это может стать одним из важнейших стратегических решений компании за последние годы.