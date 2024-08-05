В Африці хочуть збудувати велике "криптомісто" Akon City, схоже на Ваканду з фільмів Marvel

Останнім часом ми все більше чуємо про будівництво нових високотехнологічних міст з нуля: місто Ілона Маска у США, місто у формі лінії в ОАЕ, а також місто Akon, яке є ідеєю однойменного співака. Концепцію вже перевіряють на реалістичність.

Як це буде

Ще у 2020 році Акон оголосив, що побудує нове футуристичне місто у своєму рідному місті Сенегалі. "Акон Сіті" живитиметься зеленою та сонячною енергією, матиме кондомініуми, морський курорт та університет. Але найголовніше – воно використовуватиме криптовалюту Akoin як основне джерело обміну.

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Акон пообіцяв, що незабаром африканська країна матиме "футуристичне місто", "реальну Ваканду", яка може стати зразком того, "яким має стати африканське суспільство в майбутньому".



Місто Акон повинне мати вельми футуристичні будівлі / Фото Hussein Bakri/консультант BAD/Semer Group

Для втілення цієї мрії в реальність поки що не було зроблено майже нічого. Уряду Сенегалу, який надав Акону великі ділянки землі для будівництва нового футуристичного мегаполіса, "уривається терпець", як пише Bloomberg. Sapco-Senegal, державна організація, відповідальна за туризм і розвиток країни, "надіслала Акону офіційне повідомлення" про необхідність початку роботи над проєктом, не отримавши низки запланованих платежів від співака. Якщо найближчим часом він не досягне жодного прогресу, уряд забере більшу частину землі, яку він раніше надав компанії.

Раніше Акон активно просував проєкт, але останнім часом був менш активним. Сайт Akoncity.com, який раніше містив подробиці про плани щодо розвитку міста, тепер просто перенаправляє на особистий сайт Акона.