Как это будет

Еще в 2020 году Акон объявил, что построит новый футуристический город в своем родном городе Сенегале. "Акон Сити" будет питаться зеленой и солнечной энергией, будет иметь кондоминиумы, морской курорт и университет. Но самое главное – он будет использовать криптовалюту Akoin как основной источник обмена.

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Акон пообещал, что вскоре африканская страна будет иметь "футуристический город", "реальную Ваканду", которая может стать образцом того, "каким должно стать африканское общество в будущем".



Город Акон должен иметь весьма футуристические здания / Фото Hussein Bakri/консультант BAD/Semer Group

Для воплощения этой мечты в реальность пока не было сделано почти ничего. Правительству Сенегала, который предоставил Акону большие участки земли для строительства нового футуристического мегаполиса, "лопается терпение", как пишет Bloomberg. Sapco-Senegal, государственная организация, ответственная за туризм и развитие страны, "направила Акону официальное уведомление" о необходимости начала работы над проектом, не получив ряда запланированных платежей от певца. Если в ближайшее время он не достигнет никакого прогресса, правительство заберет большую часть земли, которую оно ранее предоставило компании.

Ранее Акон активно продвигал проект, но в последнее время был менее активным. Сайт Akoncity.com, который ранее содержал подробности о планах по развитию города, теперь просто перенаправляет на личный сайт Акона.