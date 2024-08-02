Что известно о проекте

Соединенные Штаты реализуют большой проект под названием "Cleanup to Clean Energy", который стартовал в июле 2023 года. Он предусматривает строительство солнечных электростанций по всей стране на объектах, которые ранее использовались для ядерной энергетики, ядерных исследований и программ разработки ядерного оружия.

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Для нового проекта Министерство будет работать с компанией Hecate Energy, которая перепрофилирует Хенфордскую площадку, которую впервые открыли в 1943 году. Он был сверхсекретным местом для Манхэттенского проекта во время Второй мировой войны, где ядерные реакторы производили плутоний для первых в мире атомных бомб. Место расположено на участке полузасушливой пустыни вдоль реки Колумбия.

Министерство энергетики превращает тысячи акров земли на нашей площадке в Хенфорде в процветающий центр безуглеродной солнечной энергетики, показывая пример очистки окружающей среды и предоставления новых экономических возможностей местным общинам,

– отметила Дженнифер Гранхолм, руководитель энергетического ведомства США.

Никаких сроков пока не называют. Впереди еще длительные переговоры между правительством США и Hecate Energy, а также составление проекта.

Энергетическая гонка

Хотя об этом не говорят в таком ключе, но США и Китай вступили в настоящую энергетическую гонку, вроде космических или ядерных. Китай объявил о намерениях построить по всей стране 455 гигаватт солнечных и ветровых электростанций. Большую часть из этого уже удалось запустить, в том числе и несколько крупнейших на сегодня солнечных электростанций в Синцзяне и других местах.

За время правления Байдена в энергосистему США уже было добавлено почти 90 гигаватт солнечных мощностей, что достаточно для обеспечения электроэнергией примерно 13 миллионов домов.