Все ще актуальні, але без переплат: 5 найкращих альтернатив Galaxy Fold 8 Ultra

Офіційний дебют серії Samsung Galaxy Fold 8 приніс із собою суттєві зміни в лінійці складаних пристроїв. Вперше компанія розділила свій головний гнучкий смартфон на дві версії, представивши модель Ultra як найпотужніший, але водночас і найдорожчий варіант.

Початкова ціна у 2100 доларів робить новинку серйозною інвестицією, яка підходить далеко не кожному користувачеві. На тлі такого здорожчання розуміння доступних альтернатив стає критично важливим для тих, хто прагне отримати передові технології без зайвих витрат, пише 24 Канал.

Раціональний вибір у світі гнучких дисплеїв

Першою та найочевиднішою альтернативою є стандартний Galaxy Fold 8. Хоча він позиціонується як крок вниз порівняно з Ultra, різниця для пересічного користувача може виявитися несуттєвою. Смартфон працює на тому ж топовому процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 і пропонує 12 гігабайтів оперативної пам'яті. Хоча Ultra має опцію на 16 гігабайтів, у щоденних завданнях помітити цю перевагу практично неможливо.

Базова модель отримала компактніший дизайн із внутрішнім екраном діагоналлю 19,3 сантиметра та зарядку потужністю 45 Ватт. Заощадивши 200 доларів, покупець отримує повноцінний досвід Galaxy AI та сучасну 50-мегапіксельну ультрашироку камеру.

Базовий Samsung Galaxy Fold 8 / Фото 9to5Google

Базовий Samsung Galaxy Fold 8 / Фото 9to5Google

Galaxy Fold 7: минулорічний лідер усе ще в грі

Попри вихід нового покоління, Galaxy Fold 7 залишається надзвичайно привабливим варіантом. У багатьох аспектах він навіть краще відповідає параметрам Ultra-класу, ніж стандартний Fold 8. Зокрема, він має такий самий великий основний дисплей діагоналлю 20,3 сантиметра та аналогічну товщину корпусу.

Фотографічні можливості Fold 7 також вражають: основний сенсор на 200 мегапікселів та телеоб'єктив на 10 мегапікселів ставлять його на один рівень із найдорожчою новинкою 2026 року.

Процесор Snapdragon 8 Elite минулого покоління все ще демонструє надзвичайну швидкість, якої вистачить для будь-яких ігор та програм на роки вперед.

Головним аргументом стає ціна: сьогодні вживані або відновлені пристрої можна знайти за 1200 доларів, а нові моделі часто продають за 1700 доларів або навіть дешевше. Це дозволяє отримати преміальний великий екран та чудову камеру, зберігши в бюджеті значну суму.

Motorola Razr Fold: потужний виклик від конкурента

Компанія Motorola створила серйозну конкуренцію для Samsung, випустивши свій перший складний смартфон у форматі книжки – Razr Fold. Цей апарат за багатьма характеристиками випереджає навіть Galaxy Fold 8 Ultra. Він отримав ще більший внутрішній дисплей діагоналлю 20,6 сантиметра та вражаючий акумулятор ємністю 6000 міліампер-годин. Для порівняння, пристрої Samsung традиційно мають менш місткі батареї.

Окрім автономності, Motorola пропонує набагато швидшу зарядку: 80 Ватт через кабель та 50 Ватт за допомогою бездротових станцій. Смартфон оснастили системою камер, що включає 50-мегапіксельний перископічний об'єктив для якісного зуму. Попри те, що основний сенсор на 50 мегапікселів на папері виглядає скромніше за 200-мегапіксельний у Samsung, загальна якість знімків залишається флагманською.

При ціні у 1900 доларів цей гаджет пропонує більше екранного простору та кращу витривалість за менші гроші.

Galaxy Flip 8 та S26 Ultra: альтернативні формати

Якщо формат планшета в кишені не є обов'язковою умовою, варто звернути увагу на Galaxy Flip 8. Це найдоступніший спосіб долучитися до світу гнучких екранів за 1200 доларів. Новинка стала найтоншою та найлегшою в історії серії, отримавши при цьому акумулятор на 4300 міліампер-годин та той самий найпотужніший чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує стиль та компактність, не бажаючи переплачувати майже тисячу доларів за великий екран Fold.

Для користувачів, які втомилися від нюансів складних механізмів, ідеальним вибором стане Galaxy S26 Ultra. Цей класичний флагман коштує приблизно стільки ж, скільки Flip 8, але пропонує набагато кращу камеру з двома телеоб'єктивами та яскравіший дисплей без жодних "зморшок" на екрані.

Важливою перевагою S26 Ultra є підтримка електронного пера S Pen, яке вбудоване прямо в корпус. Попри те, що раніше ця функція була доступна і для лінійки Fold, нове покоління гнучких смартфонів Samsung втратило підтримку стилуса. Це робить S26 Ultra єдиним логічним вибором для тих, хто звик працювати з нотатками та малюванням на екрані свого мобільного пристрою.