Начальная цена в 2100 долларов делает новинку серьезной инвестицией, подходящей далеко не каждому пользователю. На фоне такого удорожания понимание доступных альтернатив становится критически важным для тех, кто стремится получить передовые технологии без лишних затрат, пишет 24 Канал.

Рациональный выбор в мире гибких дисплеев

Первой и наиболее очевидной альтернативой является стандартный Galaxy Fold 8. Хотя он позиционируется как шаг вниз по сравнению с Ultra, разница для рядового пользователя может оказаться несущественной. Смартфон работает на том же топовом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и предлагает 12 гигабайтов оперативной памяти. Хотя Ultra имеет опцию на 16 гигабайт, в ежедневных задачах заметить это преимущество практически невозможно.

Базовая модель получила более компактный дизайн с внутренним экраном диагональю 19,3 сантиметра и зарядку мощностью 45 Ватт. Сэкономив 200 долларов, покупатель получает полноценный опыт Galaxy AI и современную 50-мегапиксельную ультраширокую камеру.

Базовый Samsung Galaxy Fold 8 / Фото 9to5Google

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Базовый Samsung Galaxy Fold 8 / Фото 9to5Google

Galaxy Fold 7: прошлогодний лидер все еще в игре

Несмотря на выход нового поколения, Galaxy Fold 7 остается очень привлекательным вариантом. Во многих аспектах он даже лучше соответствует параметрам Ultra-класса, чем стандартный Fold 8. В частности, он имеет такой же большой дисплей основной диагональю 20,3 сантиметра и аналогичную толщину корпуса.

Фотографические возможности Fold 7 также удивляют: основной сенсор на 200 мегапикселей и телеобъектив на 10 мегапикселей ставят его на один уровень с самой дорогой новинкой 2026 года.

Процессор Snapdragon 8 Elite прошлого поколения все еще демонстрирует удивительную скорость, которой хватит для любых игр и программ на годы вперед.

Главным аргументом становится цена: сегодня б/у или восстановленные устройства можно найти за 1200 долларов, а новые модели часто продают за 1700 долларов или даже дешевле. Это позволяет получить премиальный большой экран и отличную камеру, сохранив в бюджете значительную сумму.

Motorola Razr Fold: мощный вызов от конкурента

Компания Motorola создала серьезную конкуренцию для Samsung, выпустив свой первый складной смартфон в формате книги – Razr Fold. Этот аппарат по многим характеристикам опережает даже Galaxy Fold 8 Ultra. Он получил еще больший внутренний дисплей диагональю 20,6 см и впечатляющий аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов. Для сравнения, устройства Samsung обычно имеют менее емкие батареи.

Кроме автономности, Motorola предлагает гораздо более быструю зарядку: 80 Ватт через кабель и 50 Ватт с помощью беспроводных станций. Смартфон оснастил системой камер, включающей 50-мегапиксельный перископический объектив для качественного зума. Несмотря на то, что основной сенсор на 50 мегапикселей на бумаге выглядит скромнее 200-мегапиксельного у Samsung, общее качество снимков остается флагманским.

При цене 1900 долларов этот гаджет предлагает больше экранного пространства и лучшую выносливость за меньшие деньги.

Galaxy Flip 8 и S26 Ultra: альтернативные форматы

Если формат планшета в кармане не является обязательным условием, то стоит обратить внимание на Galaxy Flip 8. Это самый доступный способ приобщиться к миру гибких экранов за 1200 долларов. Новинка стала самой тонкой и легкой в истории серии, получив при этом аккумулятор на 4300 миллиампер-часов и самый мощный чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это идеальный выбор для тех, кто ценит стиль и компактность, не желая переплачивать почти тысячу долларов за большой экран Fold.

Для пользователей, уставших от нюансов сложных механизмов, идеальным выбором станет Galaxy S26 Ultra. Этот классический флагман стоит примерно столько же, сколько Flip 8, но предлагает гораздо лучшую камеру с двумя телеобъективами и более яркий дисплей без каких-либо "морщин" на экране.

Важным преимуществом S26 Ultra является поддержка электронного пера S Pen, которое встроено прямо в корпус. Несмотря на то, что ранее эта функция была доступна и для линейки Fold, новое поколение гибких смартфонов Samsung потеряло поддержку стилуса. Это делает S26 Ultra единственным логическим выбором для привыкших работать с заметками и рисованием на экране своего мобильного устройства.