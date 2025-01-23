Усі чутки брехали: Samsung не випустила четвертий смартфон Galaxy Slim, але показала його тизер

Ми всі очікували, що на презентації Samsung Unpacked 2025 компанія презентує нову модель тонкого смартфона в рамках своєї лінійки флагманів. Про це вже давно ходили чутки й припущення, а інсайдери в один голос пророкували його дебют саме на 22 січня. Однак сталось інакше: смартфон поки що не надходить у продаж, а виробник лише показав короткий тизер і дозволив журналістам побачити корпус.

Що відомо

Перш за все варто зазначити, що остаточна назва смартфона – Galaxy S25 Edge, а не Slim. Якщо ви є фанатом Samsung, то, ймовірно, згадаєте, культові телефони Galaxy S6 Edge, Galaxy S7 Edge і навіть Note Edge. Схоже, що компанія вирішила відродити цю схему найменування для нового продукту. Хоча виробник не розповів про нього багато, телефон справді виглядає тоншим, ніж його брати по лінійці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neowin.

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Суть нової моделі в двох речах:

По-перше, він конкуруватиме з аналогічною тонкою моделлю від Apple.

По-друге, він призначений для тих, хто віддає перевагу стилю й дизайну над потужними характеристиками.

Ця демонстрація дуже нагадує минулий рік, коли компанія поспіхом показала Galaxy Ring, а випустила розумні персні лише через кілька місяців. Так буде й цього разу, адже Galaxy S25 Edge повинен вийти у квітні або травні. Однак варто зауважити, що ці дані походять не від компанії, а від журналістів, тому до цих термінів слід поставитися як до непідтверджених чуток.

Тизер Galaxy S25 Edge: відео

Повідомляється, що його товщина складе 6,4 міліметра, що на 2 міліметри менше, ніж у Galaxy S25 Ultra, і на 1 міліметр менше, ніж у Galaxy S25+, з приблизно однаковим розміром екрана, як у цих двох пристроїв. Це не дуже велика різниця в товщині. Принаймні, багато хто явно очікував більшого. Однак навіть це може коштувати нам значних компромісів – наприклад, меншої батареї, відсутності певних технологій, меншої кількості мікрофонів та камер.

Що стосується камер, то їх буде дві, як можна побачити на фотографіях прототипів, які компанія привезла з собою на презентацію й показала аудиторії.

Galaxy S25 Edge / Фото з соцмережі X

Edge працюватиме на базі Snapdragon 8 Elite, як і вся лінійка Galaxy S25. Даних про інші характеристики немає.

Журналіст Bloomberg Марк Гурман каже, що S25 Edge коштуватиме менше, ніж флагман Galaxy S25 Ultra, ціна якого становить 1300 доларів.