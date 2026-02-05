Google Gemini б'є рекорди за кількістю користувачів, але досі програє ChatGPT

ШІ-застосунок Gemini від Google за короткий час вийшов на новий рівень популярності. Кількість активних користувачів на місяць сягнула показника, який ще недавно здавався недосяжним навіть для великих технологічних платформ. Це зростання відбувається на тлі масштабних інвестицій у штучний інтелект і запуску нових моделей.

Що стоїть за різким зростанням Gemini?

Компанія Google повідомила, що її ШІ-застосунок Gemini перевищив позначку у 750 мільйонів щомісячних активних користувачів. Такі дані були оприлюднені під час фінансового звіту за четвертий квартал 2025 року. Для порівняння, ще кварталом раніше аудиторія Gemini оцінювалась у 650 мільйонів користувачів, що вказує на дуже швидке масштабування сервісу.

На тлі загального буму генеративного штучного інтелекту Gemini вже випереджає Meta AI, який, за офіційними даними, має майже 500 мільйонів щомісячних користувачів.

Водночас головним конкурентом для Gemini залишається ChatGPT, аудиторія якого наприкінці 2025 року оцінювалась приблизно у 810 мільйонів активних користувачів на місяць.

Ключовим фактором такого стрибка став запуск Gemini 3 – найсучаснішої на сьогодні моделі компанії. У Google заявляють, що нова версія демонструє значно глибші відповіді з кращими нюансами, що безпосередньо вплинуло на залученість користувачів. Крім того, велику увагу привернула функція генерування зображень, яка виявилась на голову вищою за конкурентів і на деякий час навіть зробила застосунок Gemini лідером за кількістю завантажень.

Компанія зростає

Генеральний директор Google Сундар Пічаї назвав запуск Gemini 3 "позитивним драйвером" зростання компанії. За його словами, ставка на постійні оновлення та інвестиції в моделі штучного інтелекту дозволяє утримувати високий темп розвитку екосистеми.

Додатковим кроком до розширення аудиторії став запуск більш доступної підписки Google AI Plus вартістю 7,99 долара США на місяць. Хоча цей тариф з’явився надто пізно, щоб вплинути на поточні квартальні показники, у компанії очікують, що він привабить більш чутливих до ціни користувачів і посилить зростання вже у наступних звітах.

Під час розмови з інвесторами комерційний директор Google Філіпп Шиндлер підкреслив, що компанія робить ставку як на безкоштовний доступ, так і на платні підписки, і вже бачить стабільне зростання за обома напрямками.

Рекордні прибутки

Успіх Gemini добре вписується у загальну фінансову картину Alphabet. Холдинг уперше в історії перевищив 400 мільярдів доларів США річного доходу, значною мірою завдяки активному розвитку ШІ-напрямку, відзначає TechCrunch.

Крім програмних рішень, компанія також інвестує в апаратну частину, зокрема представила нове покоління власних TPU-прискорювачів під назвою Ironwood, які мають конкурувати з рішеннями Nvidia.

За словами Пічаї, власні моделі Google вже обробляють понад 10 мільярдів токенів за хвилину через пряме використання API клієнтами, а пошукові сервіси компанії демонструють рекордну активність завдяки глибокій інтеграції штучного інтелекту.