Правила безпечного користування генераторами, газовими пальниками та зарядними станціями

В умовах нестабільного електропостачання генератори, газові пальники та портативні зарядні станції стали незамінними помічниками. Однак ці пристрої можуть становити серйозну небезпеку, якщо нехтувати правилами їхньої експлуатації. Неправильне використання загрожує не лише пожежами та пошкодженням майна, але й отруєнням чадним газом і навіть летальними наслідками.

Як захистити себе та свій дім при використанні альтернативних джерел енергії?

Будь-який енергогенератор є об’єктом підвищеної небезпеки, тому його експлуатація вимагає обов'язкового дотримання інструкцій від виробника. Якщо електромонтаж виконано неправильно, це може спричинити вихід з ладу обладнання, пошкодження домашньої проводки, а також загрожувати безпеці людей. Але правила безпеки стосуються не лише генераторів, але й газових пальників та портативних зарядних станцій, пише 24 Канал.

Вимоги до розміщення генераторів

Генератори номінальною потужністю до 20 кВт із паливним баком до 100 літрів повинні експлуатуватися відповідно до інструкції виробника та Правил улаштування електроустановок. Генератор дозволено встановлювати тільки на відкритому повітрі. Категорично заборонено використовувати їх усередині житлових, громадських чи виробничих будівель, а також на балконах чи дахах.

Мінімальна безпечна відстань від генератора до дверей, вікон або гаражів становить не менше 6 метрів. При цьому, відстань до стін та іншого обладнання має бути більша за один метр, хоча дозволяється встановлювати генератор біля суцільних негорючих стін (без вікон) на відстані 1 метра. Генератор необхідно встановлювати на рівному майданчику з негорючих матеріалів, розчищеному від сміття. Щоб уникнути ураження струмом, генератор має бути сухим. У негоду його слід захистити від дощу та підтоплень за допомогою навісу, виконаного з негорючих матеріалів.

Правила підключення та живлення генераторів

При підключенні генератора до внутрішніх електричних мереж будинку критично важливо забезпечити від’єднання від зовнішніх електромереж. Якщо зовнішнє електропостачання відновиться під час роботи генератора, це спричинить коротке замикання, пожежу та вихід з ладу обладнання.

Найпростіший і найбезпечніший спосіб використання – під’єднати електроприлади через подовжувач безпосередньо до генератора.

Підключення до мережі будинку має виконувати лише кваліфікований електрик за правильною схемою. Електричні елементи пристрою обов’язково мають бути заземлені

Якщо ж підключення відбувається до внутрішньої мережі, рекомендується використовувати перекидний рубильник або систему автоматичного включення резерву (АВР). Рубильник або АВР мають бути встановлені після лічильника та ввідного автоматичного вимикача.

При підключенні через звичайну розетку потужність генератора не повинна перевищувати допустиме навантаження розетки. Звичайні розетки витримують 2,2 кВт (10А) або 3,5 кВт (15А). Якщо генератор має більшу потужність, підключати його до розетки заборонено, оскільки це може спричинити коротке замикання та пожежу. Для гарантованої безпеки рекомендується використовувати генератори потужністю до 2 кВт.

Загальна потужність підключених приладів ніколи не повинна перевищувати номінального навантаження, визначеного виробником.

Заправка та зберігання палива

Перед заправкою генератор необхідно заглушити і дати йому охолонути. Якщо паливо потрапить на гарячий корпус, це може призвести до спалаху і пожежі. Під час заправки категорично заборонено курити.

Забороняється зберігати запас палива поруч із генератором. Рідке паливо (не більше 40 літрів) та мастило (не більше 10 кілограмів) слід зберігати у спеціальних ємностях у окремій господарській будівлі, на відстані не менше 10 метрів від основних будівель.

Що суворо заборонено:

Вносити будь-які зміни в конструкцію пристрою.​

Експлуатувати генератор із пошкодженою ізоляцією, перекрученими дротами або підтіканням палива.​

Змішувати різні види палива та мастила.​

Перевищувати максимально допустиму потужність.​

Залишати працюючий генератор без нагляду та допускати до нього дітей, сторонніх осіб або тварин.​

Безпека при використанні газових пальників і балонів

Використання газових пальників у закритих приміщеннях вимагає обов’язкової вентиляції. Перед початком роботи газового обладнання кватирки або вікна повинні бути відчинені.

При користуванні газовими приладами:

Перевірка. Перед запалюванням переконайтесь у відсутності запаху газу. Герметичність обладнання перевіряється мильною емульсією або газошукачем. Використання вогню для виявлення витоку суворо заборонено.

Запалювання. Спочатку піднесіть запалений вогонь (сірник або запальничку), а потім лише відкривайте кран пальника.

Витік газу. Якщо відчули запах газу, негайно припиніть користування приладами, перекрийте крани, провітріть приміщення, не вмикайте і не вимикайте електроприлади. Викличте аварійну газову службу за номером 104. Зверніть увагу: оскільки зріджений газ важчий за повітря, він накопичується внизу.

Завершення роботи. Спочатку закрийте вентиль балона зі зрідженим газом, а лише потім вимикач пальника, щоб у трубі не залишався газ. Після користування газом закрийте крани на приладах та перед ними.

Не використовуйте пальник для обігріву приміщення, це може призвести до накопичення небезпечних продуктів горіння. Тримайте пальник подалі від легкозаймистих матеріалів. Регулярно перевіряйте цілісність балона та з'єднань.

Особливості газових балонів:

Балони слід використовувати лише у вертикальному положенні.

Тримайте балони подалі від джерел тепла чи відкритого вогню. Не можна обливати їх окропом або нагрівати на відкритому вогні.

У багатоквартирних будинках заборонено розміщувати газові балони (зокрема туристичні балончики до 220 грамів та побутові балони до 40 літрів) у кімнатах, підвалах, на лоджіях чи балконах, а також у приміщеннях без природного освітлення.

Отруєння чадним газом: симптоми та допомога

Чадний газ (CO) є небезпечним, оскільки він не має кольору, запаху і його неможливо відчути. Велика небезпека полягає як у високій концентрації газу, так і у тривалому вдиханні навіть невеликої дози.

Основні ознаки отруєння CO:

Головний біль.

Запаморочення та втома.

Задишка, утруднене дихання.

Сухий кашель.

Нудота й блювота.

Ці симптоми можуть бути схожі на грип чи харчове отруєння, але, на відміну від грипу, отруєння чадним газом не викликає підвищення температури. З часом можуть виникнути втрата рівноваги, порушення зору, проблеми з пам’яттю або втрата свідомості.

Що робити при підозрі на отруєння:

Негайно викликати екстрену медичну допомогу.

Вимкнути усі прилади, що виділяють шкідливі речовини (генератори, газові прилади).

Негайно вивести постраждалого на свіже повітря.

Забезпечити вільний доступ повітря до легень, розстебнувши одяг, що ускладнює дихання.

Використання портативних станцій

На відміну від паливних генераторів, акумуляторні зарядні станції є значно безпечнішими для використання в квартирах та офісах, оскільки вони не виділяють шкідливих речовин. Однак і для них існують правила безпеки, пов'язані з електрикою, оскільки літій-полімерні (Li-Pol) акумулятори, які використовуються в багатьох портативних станціях, також є джерелом загроз.

Правила заряджання та експлуатації:

Заряджання. Завжди використовуйте сумісний зарядний пристрій, призначений для Li-Pol акумуляторів.

Контроль. Ніколи не залишайте акумулятори заряджатися без нагляду. Розташовуйте їх у сухому, вентильованому приміщенні, подалі від легкозаймистих матеріалів та нагрівальних елементів. Уникайте потрапляння вологи на станцію. Не торкайтеся роз'ємів та дротів мокрими руками.

Перегрів. Якщо батарея або її частина нагрілася або почала роздуватися під час заряджання, негайно припиніть процес, відключіть її та віднесіть у безпечне місце для спостереження. Температурний діапазон експлуатації має бути від -10 до +50 градусів за Цельсієм. Не торкайтеся гарячих акумуляторів (понад 49 градусів Цельсія). Не накривайте пристрій під час роботи, щоб забезпечити належну вентиляцію та уникнути перегріву.

Пошкодження. Заборонено заряджати пошкоджені акумулятори або батареї з деформованими елементами. Не допускайте механічних пошкоджень, проколів, розбирання або підпалювання.

Напруга. Не допускайте глибокого розряджання елементів нижче 2.8В на банку, оскільки це призводить до незворотних ушкоджень та ризику загоряння. Не перезаряджайте понад 4.2В на елемент.

У разі виникнення пожежі або загорання будь-якого з цих пристроїв, негайно повідомте ДСНС за телефоном 101, і, за можливості, знеструмте прилад та спробуйте загасити полум'я вогнегасником класу В (для горіння рідких речовин) або накривши його щільною тканиною, щоб перекрити доступ кисню.​