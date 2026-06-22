Getty Images знайшла спосіб заробити на OpenAI замість боротьби в судах

Світ штучного інтелекту знову перевернув правила гри. Компанія, яка ще недавно судилася з розробниками генеративного ШІ та боялася втратити бізнес через нові технології, несподівано змінила курс. Інвестори відреагували миттєво – акції компанії зросли на 200%.

Акції Getty Images продемонстрували один із найяскравіших стрибків року після оголошення про співпрацю з OpenAI, повідомляє Bloomberg.

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На передринкових торгах у понеділок папери компанії підскочили приблизно на 200%, що стало різким контрастом до попередніх місяців, коли інвестори активно розпродавали акції через загрозу з боку штучного інтелекту.

Причиною такого ажіотажу стала угода між Getty Images та OpenAI, про яку сторони повідомили 22 червня. Згідно з офіційною заявою Getty, фотографії з її бібліотеки інтегрують у функції пошуку та відкриття контенту в ChatGPT.

Хоча фінансові умови співпраці сторони не розкрили, сам факт партнерства став важливим сигналом для ринку. Особливо з огляду на те, що Getty Images тривалий час займала жорстку позицію щодо генеративного штучного інтелекту.

Чому інвестори так відреагували

Реакція ринку пояснюється непростим становищем Getty Images останніми роками. Інвестори побоювалися, що генератори зображень на основі штучного інтелекту поступово витіснять традиційні фотобанки.

Такі сервіси, як ChatGPT, Midjourney чи інші генератори зображень, здатні створювати реалістичні ілюстрації без залучення фотографів або покупки ліцензійних фотографій. Через це акції Getty опинилися під сильним тиском.

Лише у 2026 році котирування компанії впали приблизно на 55%. Торги в п'ятницю завершилися на рівні лише 61 цент за акцію.

На цьому тлі угода з OpenAI фактично змінила настрій інвесторів. Ринок побачив можливість того, що Getty не програє боротьбу зі штучним інтелектом, а знайде новий спосіб заробляти на своїй величезній бібліотеці контенту.

Getty довго боролася з генеративним ШІ

Партнерство виглядає особливо символічним через попередню позицію компанії. Коли генеративний ШІ почав активно набирати популярність, Getty Images стала одним із найгучніших критиків технології.

Компанія неодноразово висловлювала занепокоєння використанням авторського контенту для навчання моделей штучного інтелекту.

Getty навіть створила власний генератор зображень на базі ШІ, намагаючись запропонувати більш контрольовану альтернативу. Крім того, компанія подала позов проти Stability AI – розробника популярної системи генерації зображень Stable Diffusion.

Суперечки між розробниками ШІ та власниками авторських прав стали однією з головних тем індустрії останніх років. Фотографи, художники та медіакомпанії регулярно звинувачують технологічні компанії у використанні їхніх робіт без належної компенсації.

OpenAI активно скуповує ліцензії на контент

Угода з Getty Images вписується в ширшу стратегію OpenAI. Останніми роками компанія активно укладає ліцензійні угоди з медіаорганізаціями, видавцями та власниками контенту. Таким чином OpenAI прагне легально отримувати доступ до матеріалів для своїх продуктів і водночас знижувати ризики судових позовів.

Особливо важливо це зараз, коли OpenAI активно розширює присутність у сферах відео, реклами та пошуку інформації.

Втім, залишаються відкритими ключові питання. Сторони не уточнили, чи використовуватиме OpenAI фотографії Getty для навчання майбутніх моделей штучного інтелекту. Також не розголошуються фінансові деталі співпраці.

Компанія все ще переживає непростий період

Попри ринкову ейфорію, Getty Images залишається в складному фінансовому становищі. У травні компанія відзвітувала про результати першого кварталу, які виявилися слабшими за очікування аналітиків.

Паралельно Getty очікує на схвалення масштабної угоди з придбання конкурента Shutterstock вартістю 3,7 мільярда доларів.

Саме тому інвестори сприйняли партнерство з OpenAI не лише як окрему угоду, а як потенційний сигнал про новий напрямок розвитку бізнесу. Якщо фотобанк зможе перетворити загрозу від штучного інтелекту на джерело доходу, це може суттєво змінити його перспективи на ринку цифрового контенту.