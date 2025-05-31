Всередині Землі знайшли величезний резервуар золота, яке витікає на поверхню

У новому дослідженні геохіміки виявили, що золоті запаси ядра Землі повільно просочуються через мантію й накопичуються в земній корі, відкриваючи несподівані факти про внутрішню будову нашої планети та вказуючи на менш ізольований характер її надр.

Золото на поверхні

Вивчаючи ізотопи рутенію у вулканічних породах, вчені зрозуміли, що дорогоцінні метали, серед яких і золото, походять із ядра Землі й поступово піднімаються крізь мантію завдяки конвективній магмі. Зразки з Гавайських островів виявили підвищений вміст рутенію-100, чого не спостерігали в оточуючій мантії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature.

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Геохімік Нільс Месслінг із Геттінгенського університету зазначає, що коли вчені отримали перші результати, то зрозуміли, що "буквально натрапили на золото". Попри те, що кількість золота в земній корі незначна порівняно із загальними запасами, саме воно стало підтвердженням постійного притоку матеріалів із найглибших шарів планети. Але не варто сподіватися, що ми зможемо добувати це золото.

За оцінками вчених, понад 99% золота належить металевому ядру – його вистачило б, щоби створити суцільний шар товщиною 50 сантиметрів по всій суші. Під час формування Землі важкі елементи осідали в надрах у процесі диференціації, а згодом метеоритне бомбардування додало ще більше дорогоцінних металів до кори.

Розроблені Месслінгом методи дозволили виявити крихітні відмінності в ізотопному складі рутенію, доводячи, що сидерофільні елементи – паладій, родій, платина й золото – продовжують мігрувати з ядра. Ця знахідка проливає нове світло на геохімічні процеси й показує, що внутрішні шари Землі більш активні й не такі ізольовані, як вважали раніше.

Геохімік Маттіас Віллбольд додає, що тепер можна довести: сотні квадрильйонів тонн перегрітого матеріалу на межі ядра й мантії піднімаються до поверхні, формуючи острівні дуги, як-от Гаваї. Це відкриття дає змогу глибше зрозуміти еволюцію не тільки нашої планети, а й інших кам’янистих світів, які зберегли активність.