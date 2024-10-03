Стало гірше: Сонце щойно викинуло гігантський спалах, перевершивши всі рекорди нинішнього циклу

Лише вчора ми писали про те, що другий за потужністю спалах на Сонці стався на початку доби 2 жовтня, поступаючись лише спалаху, що стався у травні 2024 року. Однак щойно вчені зафіксували ще більший вибух, який залишає позаду обох попередніх рекордсменів 25-го сонячного циклу.

Як це було

Щоб зрозуміти масштаби події, зазначимо, що попередній травневий лідер класифікувався як X8.7, спричинивши масштабні полярні сяйва по всій планеті. Вчорашній спалах, який був другим за потужністю, починаючи з 2019 року, а тепер стає третім, визначили як X7.1. Сьогоднішній спалах досяг рівня X9.05, пише спеціалізований ресурс Solen.info.

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Що цікаво, цього разу вчені змогли набагато швидше проаналізувати дані й уже підтвердили, що цей спалах завершився корональним викидом маси (КВМ), який прямує до Землі. Однак на відміну від попереднього, він зачепить нас більшою мірою.

Вчені кажуть, що цей викид швидший, і він повинен досягти планети "десь між пізнім вечором 4 жовтня і полуднем 5 жовтня". Це означає, що він цілком може об'єднатися з попереднім викидом, і тоді сила магнітної бурі зросте.

Аналіз даних прогнозував, що магнітна буря від учорашнього викиду сягне рівня G3. Прогнозу для нового спалаху поки немає, але, ймовірно, слід очікувати посилення геомагнітного шторму до рівня G4, суворого, який характеризується ще більшим навантаженням на енергетичні системи, провокуючи проблеми з контролем напруги й помилкові спрацювання захисних систем, які вимикатимуть ключові об'єкти від мережі у північних регіонах планети. Крім того, несолодко буде космічним апаратам: можуть виникнути проблеми із зарядкою та відстеженням на поверхні, можуть знадобитися корективи для вирішення проблем орієнтації. Проблеми з навігаторами можуть тривати до кількох годин, радіозв'язок буде ще більш нестабільним, а полярні сяйва тепер можуть дійти до 45 градусів широти, тобто аж до Криму, а не Києва, як передбачалось раніше.

Цей найновіший спалах викинула та ж сама група сонячних плям 3842. Зараз вона фактично "дивиться" прямо на Землю. Тож, імовірно, це не останній випадок, коли ми почуємо про її активність.