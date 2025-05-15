Австралія готується до історичного старту ракети Gilmour Eris, який зробить її космічною країною

Приватна компанія Gilmour Space готується до першого в історії Австралії самостійного запуску космічної ракети. Запуск ракети Gilmour Eris мав відбутися у четвер, однак через технічні причини його перенесли на суботу, 17 травня. Вікно для старту триватиме десять годин та відкриється о 00:30 за Київським часом.

Австралія ніколи раніше не запускала космічні апарати самостійно. У тих рідкісних випадках, коли виникала потреба вивести на орбіту національний супутник, країна зверталася за допомогою до Сполучених Штатів, інформує 24 Канал.

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Окрім того, польоти над Австралією регулюються Федеральним авіаційним управлінням США (FAA), яке, ймовірно, також видало ліцензію на історичний запуск ракети Gilmour Eris.

Що відомо про Gilmour Space? Компанія була заснована у 2012 році двома братами – Адамом і Джеймсом Гілмурами. Один із них працював банківським службовцем, а інший був спеціалістом з маркетингу. Сьогодні у компанії працює понад 200 людей, більшість із яких – це молоді інженери, випускники університетів. Водночас у штаті також є ветерани індустрії з Rocket Lab, Firefly Aerospace, Avio та Airbus.

Характеристики ракети Gilmour Eris

Як повідомляє ArsTechnika, Gilmour Eris – це легка ракета-носій, здатна вивести на орбіту до 300 кілограмів корисного навантаження на висоту близько 200 кілометрів. Вона складається з трьох ступенів, перші два з яких оснащені гібридними двигунами Sirius власної розробки: чотири – у першому ступені та один – у другому.

У ролі палива використовується суміш твердого пального та рідкого окисника. Така комбінація знижує питомий імпульс, але дозволяє регулювати тягу, що важко реалізувати у суто твердопаливних двигунах. Окисником виступає перекис водню, склад пального не розголошується.

Третій ступінь ракети оснащений рідинним двигуном Phoenix, який також повністю розроблений інженерами Gilmour Space.



Ракета Gilmour's Eris / Фото Gilmour Space

Інвестиції та інфраструктура

З моменту свого заснування Gilmour Space залучила близько 90 мільйонів доларів інвестицій. Ці гроші були використані для розробки технологій, будівництва комплексу збирання ракет та космодрому Bowen Orbital Spaceport у північно-східній частині Австралії, у штаті Квінсленд.

Отримання дозволу на запуск у цій місцевості було непростим завданням, адже під час польоту ракета пролетить над Великим Бар'єрним рифом та Кораловим морем.



Траекторія польоту ракети / Фото адміністрація Queensland

Перенесення запуску на добу

, Великий Бар'єрний риф входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, і стан коралів залишається складним через їхнє поступове зникнення. Попри це, місцева влада визнала ризики прийнятними та дозволила запуск.

За попередніми планами, старт ракети мав відбутися у четвер, 15 травня, однак через технічні проблеми з обладнанням його перенесли на 24 години. Для першого польоту подібна затримка є доволі типовою.

У Gilmour Space не очікують неймовірних результатів: компанія буде задоволена, якщо ракета просто відірветься від стартового столу та пробуде в повітрі хоча б 10-20 секунд.

Історичний запуск Gilmour Eris може стати справжньою подією для австралійської космічної індустрії, яка вперше намагається самостійно вийти на орбіту.