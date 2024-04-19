Очільник Інституту SETI відкидає ідею про докази існування інопланетних технологій

У своїй нещодавній заяві керівник Інституту SETI Білл Даймонд спростував спекуляції навколо існування інопланетних технологій, заявивши, що немає жодних достовірних доказів, які б підтверджували такі твердження.

У розмові з Space.com Даймонд наголосив на відсутності обґрунтованих доказів щодо спостережень інопланетних технологій, чим завдав удару по ентузіастах НЛО, які сподівалися на одкровення від нещодавніх публічних слухань про НЛО, проведених Конгресом США.

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У нас немає жодного достовірного джерела, яке б вказувало на присутність інопланетних технологій у нашому небі. І ніколи не було. Ідея про те, що уряд тримає щось подібне в таємниці, просто абсурдна. Для цього немає жодної мотивації,

– зауважив Даймонд.

Розвінчуючи уявлення про позаземні технології на Землі, Даймонд висловив оптимізм щодо пошуку придатних для життя екзопланет за межами нашої Сонячної системи. Відзначивши величезну кількість планет в межах придатної для життя зони зірок, він підкреслив потенціал для відкриття життя за межами Землі.

Статистично кажучи, кожна зірка на небі має одну або кілька планет навколо себе. Це означає, що лише в нашій галактиці існують десятки мільярдів потенційно придатних для життя світів. Отже, статистична ймовірність того, що ми самотні у Всесвіті, дорівнює нулю. Безумовно, життя за межами Землі існує!

– зазначив Даймонд.

Попри нещодавні повідомлення Пентагону про відсутність доказів того, що розумне міжзоряне життя відвідує Землю, інтерес до розкриття позаземних явищ залишається високим. Конгресмен Тім Берчетт звинуватив федеральний уряд у приховуванні інформації про інопланетян, поділяючи настрої, висловлені ентузіастами НЛО.

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"Ми витратили десятки мільйонів доларів на дослідження цих речей, – заявив Берчетт. "У нас були відомства, які говорили нам, що у них є підрозділи з пошуку, але вони не публікують повних звітів. Все приховано".

Хоча скептицизм щодо існування інопланетних технологій на Землі зберігається, пошук позаземного життя продовжує захоплювати громадську уяву.