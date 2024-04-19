Дослідження, хоч і спекулятивне, але заглиблюється в правдоподібне існування тахіонів, які вже давно розглядаються фізиками. Ці частинки, якщо буде доведено, що вони існують, можуть пролити світло на таємниці темної матерії – суттєвого, але невловимого компонента, який, як вважають, становить значну частину Всесвіту.

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Запропонована теорія пояснює, що Всесвіт, наповнений тахіонами, які пояснюють його безперервне розширення. У той час як традиційні космологічні моделі приписують це розширення темній енергії, присутність тахіонів як темної матерії може дати альтернативне пояснення.

На думку дослідників, тахіонна темна матерія може спочатку перешкоджати розширенню Всесвіту, перш ніж запустити прискорену фазу – явище, яке називають "викривленим" розширенням.

Підтримка цієї гіпотези частково випливає зі спостережень наднових типу Ia – небесних подій, які використовуються як космічні мірила через їхню постійну світність. Аналізуючи дані цих наднових, дослідники виявили, що їхня тахіонна модель узгоджується зі спостережуваними явищами, пропонуючи інтригуючі можливості для подальших досліджень.

Однак важливо зазначити, що ця модель залишається спекулятивною і потребує детальної перевірки. А проте, вона є черговим кроком у намаганні зрозуміти фундаментальні сили, що формують наш всесвіт.