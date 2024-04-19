Исследование, хоть и спекулятивное, но углубляется в правдоподобное существование тахионов, которые уже давно рассматриваются физиками. Эти частицы, если будет доказано, что они существуют, могут пролить свет на тайны темной материи – существенного, но неуловимого компонента, который, как считают, составляет значительную часть Вселенной.

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Предложенная теория объясняет, что Вселенная, наполнена тахионами, которые объясняют ее непрерывное расширение. В то время как традиционные космологические модели приписывают это расширение темной энергии, присутствие тахионов как темной материи может дать альтернативное объяснение.

По мнению исследователей, тахионная темная материя может сначала препятствовать расширению Вселенной, прежде чем запустить ускоренную фазу – явление, которое называют "искривленным" расширением.

Поддержка этой гипотезы частично следует из наблюдений сверхновых типа Ia – небесных событий, которые используются как космические мерила из-за их постоянной светимости. Анализируя данные этих сверхновых, исследователи обнаружили, что их тахионная модель согласуется с наблюдаемыми явлениями, предлагая интригующие возможности для дальнейших исследований.

Однако важно отметить, что эта модель остается спекулятивной и требует детальной проверки. Тем не менее, она является очередным шагом в попытке понять фундаментальные силы, формирующие нашу вселенную.