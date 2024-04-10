В исследовании, опубликованном в журнале Nature, говорится о создании программируемой жидкости, которую называют "метаридиной", способной менять свою сжимаемость, оптическое поведение и вязкость. В частности, она может переходить между ньютоновскими и неньютоновскими состояниями, что ранее было невиданным для такого типа материалов, информирует 24 Канал.

А тем временем Ученые с помощью ИИ и квантовых вычислений разработали энергоэффективное оконного покрытия

Подробнее о "умной жидкости"

В отличие от обычных метаматериалов, которые имеют фиксированные структуры в виде решетки, это новое творение состоит из маленьких резиноподобных сфер, подвешенных в кремниевом масле. Эти сферы, наполнены воздухом, подвергаются искривлению под давлением, изменяя свойства жидкости. Например, они могут фокусировать или блокировать свет в зависимости от своего состояния.

В отличие от твердых метаматериалов, метажидкости обладают уникальной способностью к текучести и адаптации к форме своего контейнера. Нашей целью было создать метаридину, которая не только обладает этими замечательными свойствами, но и обеспечивает платформу для программирования вязкости, сжимаемости и оптических свойств,

– отмечает соавтор исследования Катя Бертольди.

Испытания материала

Исследователи устроили убедительную демонстрацию свойств материала. Тест был, казалось бы, простым: робот должен был поднять хрупкие предметы, такие как стеклянная бутылка и яйцо, не разбив их.

Благодаря метаридине, которая автоматически реагировала на разное давление различных объектов без дополнительного программирования или внешнего контроля, роботизированный захватчик успешно прошел испытания. Другие материалы, такие, как традиционная гидравлическая жидкость, не смогли бы этого сделать.

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Стоит отметить, что это достижение является важным скачком в сфере материаловедения. Исследователи стремятся изучить дополнительные свойства созданной ими метажидкости, включая ее акустические и термодинамические характеристики.

Благодаря масштабируемости и простоте производства, потенциальные применения этого инновационного материала являются широкими и разнообразными, что обещает дальнейший прогресс в различных областях науки и техники.