У дослідженні, опублікованому в журналі Nature, мовиться про створення програмованої рідини, яку називають "метарідиною", що здатна змінювати свою стисливість, оптичну поведінку і в'язкість. Зокрема, вона може переходити між ньютонівськими та неньютонівськими станами, що раніше було небаченим для такого типу матеріалів, інформує 24 Канал.

А тим часом Науковці за допомогою ШІ та квантових обчислень розробили енергоефективне віконного покриття

Детальніше про "розумну рідину"

На відміну від звичайних метаматеріалів, які мають фіксовані структури у вигляді решітки, це нове творіння складається з маленьких гумоподібних сфер, підвішених у кремнієвій оливі. Ці сфери, наповнені повітрям, зазнають викривлення під тиском, змінюючи властивості рідини. Наприклад, вони можуть фокусувати або блокувати світло залежно від свого стану.

На відміну від твердих метаматеріалів, метарідини мають унікальну здатність до текучості та адаптації до форми свого контейнера. Нашою метою було створити метарідину, яка не тільки володіє цими чудовими властивостями, але й забезпечує платформу для програмування в'язкості, стисливості та оптичних властивостей,

– зазначає співавторка дослідження Катя Бертольді.

Випробування матеріалу

Дослідники влаштували переконливу демонстрацію властивостей матеріалу. Тест був, здавалося б, простим: робот повинен був підняти крихкі предмети, такі як скляна пляшка та яйце, не розбивши їх.

Завдяки метарідині, яка автоматично реагувала на різний тиск різних об'єктів без додаткового програмування чи зовнішнього контролю, роботизований захоплювач успішно пройшов випробування. Інші матеріали, такі, як традиційна гідравлічна рідина, не змогли б цього зробити.

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Варто зазначити, що це досягнення є важливим стрибком у сфері матеріалознавства. Дослідники прагнуть вивчити додаткові властивості створеної ними метарідини, включаючи її акустичні та термодинамічні характеристики.

Завдяки масштабованості і простоті виробництва, потенційні застосування цього інноваційного матеріалу є широкими і різноманітними, що обіцяє подальший прогрес у різних галузях науки і техніки.