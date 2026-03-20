Вчені шукали "мертве" дно океану, а натрапили на цілий невідомий світ

Глибоководна експедиція біля узбережжя Аргентини принесла неочікувані результати. Замість майже безжиттєвого дна дослідники зафіксували багате різноманіття організмів, серед яких – десятки потенційно нових видів і рідкісні мешканці океанських глибин.

Наукова експедиція, що працювала у водах поблизу Аргентини, виявила значно складнішу та багатшу екосистему, ніж очікували дослідники. Місію проводили на борту дослідницького судна Falkor (too) Інституту океану Шмідта, відомого попередніми відкриттями – від антарктичних кальмарів до нових видів восьминогів, розповідає Daily Galaxy.

Основною метою було дослідити так звані холодні джерела – ділянки морського дна, де хімічні викиди підтримують життя мікроорганізмів і формують унікальні екосистеми.

Попри те, що команда змогла знайти лише одну активну ділянку такого джерела, подальші спостереження показали значно ширше поширення життя. Організми були розсіяні по великій території морського дна, що свідчить про складні зв'язки між екосистемами та ставить під сумнів попередні уявлення про ізольованість таких зон.

Що ховає аргентинське глибоководдя?

Керівниця дослідження Марія Емілія Браво зазначила, що вчені не очікували побачити настільки високий рівень біорізноманіття у глибоководних районах Аргентини. За її словами, одночасне спостереження різноманітних видів, функціонування екосистем і їхньої взаємопов'язаності стало унікальним досвідом. Вона наголосила, що відкриття лише відкриває нові можливості для дослідження морської біорізноманітності країни.

Одним із ключових результатів стало виявлення 28 потенційно нових для науки видів. Серед них – морські равлики, морські їжаки, актинії та різні види червів. Значну частину цих організмів зафіксували у великому кораловому рифі, сформованому видом Bathelia candida.

Густі скупчення глибоководних коралів та організмів / Schmidt Ocean Institute

За оцінками Інституту океану Шмідта, це найбільший відомий риф такого типу, який займає територію майже розміром із Ватикан. Він слугує природним "каркасом" для цілої спільноти морських істот, демонструючи, наскільки складні екосистеми можуть формуватися навіть у темних глибинах океану.

Дослідники також змогли зафіксувати рідкісні кадри так званої фантомної медузи Stygiomedusa gigantea – виду, який вкрай рідко потрапляє в поле зору науковців. Ця медуза може виростати до розмірів шкільного автобуса, що робить її однією з найбільших відомих медуз у світі.

Ще одним важливим відкриттям стало перше зафіксоване в Аргентині "падіння кита" на глибині близько 3,9 кілометра. Рештки тварини перетворилися на тимчасову екосистему, що забезпечує їжею та середовищем існування акул, крабів та інших морських організмів.

Виконавча директорка Інституту океану Шмідта Джйотіка Вірмані наголосила, що кожна нова експедиція в глибини демонструє – океан сповнений життя не менше, ніж суша. Вона нагадала, що приблизно 98% життєвого простору на планеті припадає саме на океани, тому подібні дослідження відкривають нові горизонти для науки та допомагають краще зрозуміти будову морських екосистем.