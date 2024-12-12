Нова система штучного інтелекту Google Deep Research відповість на найскладніші питання

Підписники Gemini Advanced почали отримувати доступ до нових можливостей глибокого дослідження. Функція Deep Research у складі Gemini може створювати детальні, але легкі для читання звіти у найбільш нішевих і складних темах.

Що відомо про цю функцію

Коли Google випустив Gemini 1.5 Pro у лютому, компанія рекламувала здатність моделі міркувати в так званих "довгих контекстних вікнах". Наприклад, ШІ може узагальнити цілу книгу, дослідження чи звіт на сотні сторінок, або відповісти на ваші питання про цей довгий текст. Як приклад, тоді наводили 402-сторінковий звіт місії "Аполлон-11". Тепер Google дає людям практичний спосіб скористатися цими можливостями за допомогою інструменту під назвою Deep Research, який прямо позиціонується як інструмент для легких онлайн-досліджень, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у блозі Google.

Дивіться також Google представив Gemini 2․0 – ШІ помічник на кожен день, який змінить ваше життя

Починаючи з учорашнього дня, користувачі Gemini Advanced можуть використовувати Deep Research для створення вичерпних, але легких для читання звітів на складні теми. Ааруш Селван, старший продакт-менеджер команди Gemini, надав попередній огляд інструменту.

На перший погляд, він працює як будь-який інший чат-бот зі штучним інтелектом. Усі взаємодії починаються з підказки. У демонстраційній версії, яку побачили журналісти, Селван просить Gemini допомогти йому знайти стипендіальні програми для студентів, які хочуть вступити на державну службу після школи. Але далі все розходиться. Перш ніж відповісти на запит, Gemini спочатку створює багатоетапний план дослідження, який користувач має затвердити.



Користувач повинен затвердити план дослідження / Скриншот 9to5Google

Наприклад, скажімо, ви хочете, щоб Gemini надав вам звіт про те, які існують програми підтримки малого бізнесу. На етапі планування ви можете сказати агенту ШІ, щоб він надав пріоритет інформації про гранти від держави та іноземних благодійників, або ж узагалі наказати пропустити ці дані. Після того, як ви дасте Gemini дозвіл на продовження, він почне шукати інформацію, пов'язану з вашим запитом, у відкритих джерелах. Цей процес може зайняти кілька хвилин.

Тут варто звернути увагу, що Deep Research проводить пошук в інтернеті, а не лише у власній завченій пам'яті. Таким чином, якщо ви хочете знайти якусь наукову інформацію, скажімо, про космос, розвиток життя чи історію, функція обробить для вас великі наукові дослідження, опубліковані в авторитетних наукових журналах, таких як Nature чи подібних.

Під час тестування за участю користувачів, Google виявив, що більшість людей були не проти зачекати, поки Gemini зробить свою справу, оскільки звіти, які агент створює за допомогою Deep Research, є дуже детальними.

У прикладі з питанням про стипендії інструмент створив багатосторінковий звіт з діаграмами. Всюди були цитати з посиланнями на всі джерела, які використовував Gemini. Такі звіти, як зазначається, є більш точними, ніж будь-які відповіді звичайних чат-ботів.

Кінцевим результатом є всеосяжний звіт про ключові результати, організований за розділами та заголовками. Gemini відзначить джерела та пов'язаний з ними контент, а також посилання на досліджені сайти. Ви знайдете корисні, легкі для читання ідеї та висновки,

– пише 9to5Google.

За словами Селвана, Deep Research використовує деякі з тих самих сигналів, що й Google Search для визначення авторитетності.

Зазначається, що чим складніше питання, яке ви ставите агенту, тим більша ймовірність того, що він дасть корисну відповідь, оскільки дослідження обов'язково приведе його до більш авторитетних джерел. Після того, як ви будете задоволені роботою Gemini, ви можете експортувати звіт у Google Docs. Deep Research займає кілька хвилин замість кількох годин, каже компанія.

Якщо ви хочете спробувати Deep Research самостійно, вам потрібно підписатися на преміум-план Google One AI, який включає доступ до Gemini Advanced. План коштує 20 доларів на місяць після місячної безкоштовної пробної версії.

Наразі Deep Research доступний лише англійською мовою.