Новая система искусственного интеллекта Google Deep Research ответит на самые сложные вопросы

Подписчики Gemini Advanced начали получать доступ к новым возможностям глубокого исследования. Функция Deep Research в составе Gemini может создавать детальные, но легкие для чтения отчеты по наиболее нишевым и сложным темам.

Что известно об этой функции

Когда Google выпустил Gemini 1.5 Pro в феврале, компания рекламировала способность модели рассуждать в так называемых "длинных контекстных окнах". Например, ИИ может обобщить целую книгу, исследования или отчет на сотни страниц, или ответить на ваши вопросы об этом длинном тексте. В качестве примера, тогда приводили 402-страничный отчет миссии "Аполлон-11". Теперь Google дает людям практический способ воспользоваться этими возможностями с помощью инструмента под названием Deep Research, который прямо позиционируется как инструмент для легких онлайн-исследований, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в блоге Google.

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Начиная со вчерашнего дня, пользователи Gemini Advanced могут использовать Deep Research для создания исчерпывающих, но легких для чтения отчетов на сложные темы. Ааруш Селван, старший продакт-менеджер команды Gemini, предоставил предварительный обзор инструмента.

На первый взгляд, он работает как любой другой чат-бот с искусственным интеллектом. Все взаимодействия начинаются с подсказки. В демонстрационной версии, которую увидели журналисты, Селван просит Gemini помочь ему найти стипендиальные программы для студентов, которые хотят поступить на государственную службу после школы. Но дальше все расходится. Прежде чем ответить на запрос, Gemini сначала создает многоэтапный план исследования, который пользователь должен утвердить.



Пользователь должен утвердить план исследования / Скриншот 9to5Google

Например, скажем, вы хотите, чтобы Gemini предоставил вам отчет о том, какие существуют программы поддержки малого бизнеса. На этапе планирования вы можете сказать агенту ИИ, чтобы он предоставил приоритет информации о грантах от государства и иностранных благотворителей, или же вообще приказать пропустить эти данные. После того как вы дадите Gemini разрешение на продолжение, он начнет искать информацию, связанную с вашим запросом, в открытых источниках. Этот процесс может занять несколько минут.

Здесь стоит обратить внимание, что Deep Research проводит поиск в интернете, а не только в собственной заученной памяти. Таким образом, если вы хотите найти какую-то научную информацию, скажем, о космосе, развитие жизни или историю, функция обработает для вас большие научные исследования, опубликованные в авторитетных научных журналах, таких как Nature или подобных.

Во время тестирования с участием пользователей, Google обнаружил, что большинство людей были не против подождать, пока Gemini сделает свое дело, поскольку отчеты, которые агент создает с помощью Deep Research, являются очень подробными.

В примере с вопросом о стипендиях инструмент создал многостраничный отчет с диаграммами. Повсюду были цитаты со ссылками на все источники, которые использовал Gemini. Такие отчеты, как отмечается, являются более точными, чем любые ответы обычных чат-ботов.

Конечным результатом является всеобъемлющий отчет о ключевых результатах, организованный по разделам и заголовкам. Gemini отметит источники и связанный с ними контент, а также ссылки на исследованные сайты. Вы найдете полезные, легкие для чтения идеи и выводы,

– пишет 9to5Google.

По словам Селвана, Deep Research использует некоторые из тех же сигналов, что и Google Search для определения авторитетности.

Отмечается, что чем сложнее вопрос, который вы ставите агенту, тем больше вероятность того, что он даст полезный ответ, поскольку исследование обязательно приведет его к более авторитетным источникам. После того как вы будете довольны работой Gemini, вы можете экспортировать отчет в Google Docs. Deep Research занимает несколько минут вместо нескольких часов, говорит компания.

Если вы хотите попробовать Deep Research самостоятельно, вам нужно подписаться на премиум-план Google One AI, который включает доступ к Gemini Advanced. План стоит 20 долларов в месяц после месячной бесплатной пробной версии.

Сейчас Deep Research доступен только на английском языке.