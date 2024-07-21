Від глобального IT-збою у світі постраждало менше як 1% пристроїв з Windows

Зранку 19 липня по всьому світу стався масштабний збій в роботі найбільших комунікаційних та фінансових систем. Збій торкнувся майже 8,5 мільйонів пристроїв Microsoft.

Глобальний технічний збій був пов'язаний з оновленням програмного забезпечення фірми з кібербезпеки CrowdStrike. Повідомляють, що акції CrowdStrike подешевшали на 15%.

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Які наслідки глобального IT-збою

Оновлення програмного забезпечення глобальної компанії з кібербезпеки CrowdStrike спричинило системні проблеми, які призвели до зупинки авіарейсів, відключення мовників від ефіру та позбавлення клієнтів доступу до таких послуг, як охорона здоров'я або банківські послуги. Варто зазначити, що CrowdStrike є одним з найбільших операторів у цій галузі,

Від збою постраждали майже 8,5 мільйонів пристроїв Microsoft – це менше, ніж 1% пристроїв під управлінням Windows.

Хоча відсоток був невеликим, широкі економічні та суспільні наслідки відображають використання CrowdStrike підприємствами, які керують багатьма критично важливими службами,

– йдеться у повідомленні Microsoft у своєму блозі.

CrowdStrike також вже допоміг розробити рішення, яке допоможе інфраструктурі Microsoft Azure прискорити виправлення. Microsoft співпрацює з Amazon Web Services і Google Cloud Platform, ділячись інформацією про наслідки, які компанія спостерігає в цій галузі.