Глобальний технічний збій був пов'язаний з оновленням програмного забезпечення фірми з кібербезпеки CrowdStrike. Повідомляють, що акції CrowdStrike подешевшали на 15%.

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Які наслідки глобального IT-збою

Оновлення програмного забезпечення глобальної компанії з кібербезпеки CrowdStrike спричинило системні проблеми, які призвели до зупинки авіарейсів, відключення мовників від ефіру і позбавлення клієнтів доступу до таких послуг, як охорона здоров'я або банківські послуги. Варто зазначити, що CrowdStrike є одним з найбільших операторів у цій галузі,

Від збою постраждали майже 8,5 мільйонів пристроїв Microsoft – це менше, ніж 1% пристроїв під управлінням Windows.

Хоча відсоток був невеликим, широкі економічні та суспільні наслідки відображають використання CrowdStrike підприємствами, які керують багатьма критично важливими службами,

– йдеться у повідомленні Microsoft у своєму блозі.

CrowdStrike також вже допоміг розробити рішення, яке допоможе інфраструктурі Microsoft Azure прискорити виправлення. Microsoft співпрацює з Amazon Web Services і Google Cloud Platform, ділячись інформацією про наслідки, які компанія спостерігає в цій галузі.