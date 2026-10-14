Неочікувана жертва: від російського глушіння GPS над Європою постраждали не лише літаки

Глушіння GPS, яке роками заважає літакам і кораблям у Європі, сягає й космосу. Данські вчені показали, що перешкоди впливають на супутники за сотні кілометрів над Землею.

Як глушіння доходить до космосу

Дослідники з DTU Space при Технічному університеті Данії проаналізували та нанесли на карту райони над Європою, де глушіння заважає частині супутників визначати власне положення. На основі відкритих даних вони написали наукову роботу та створили безкоштовну онлайн-карту SAT-JAM. Вона показує, де супутники відчувають перешкоди сигналу GNSS, зокрема можливе глушіння, пише Tech Xplore.

Карта спирається на навігаційні дані різних апаратів. Їх обробили так, щоб було видно, де перешкоди заважають сигналам, за якими супутники визначають своє місце на орбіті. Низькоорбітальні супутники літають на висоті приблизно від 400 до 600 кілометрів. Своє положення вони зазвичай визначають за сигналами навігаційних супутників, що летять значно вище, зокрема американської системи GPS і європейської Galileo. Разом такі системи називають глобальними навігаційними супутниковими системами, або GNSS. Схожі системи розробили також Росія та Китай.



На цій схемі видно зони, де глушіння є найсильнішим / Зображення DTU Space

Чому глушити супутник так просто

Навігаційні сигнали й так слабкі, коли доходять до приймача на низькоорбітальному супутнику. Тому потужні радіоперешкоди із Землі легко їх перебивають. SAT-JAM показує значні перешкоди над Європою, особливо над Східною, але й над іншими частинами континенту також. За словами дослідників, частина географічного малюнка узгоджується з глушінням від наземного джерела, яке здатне впливати на цей регіон.

Насправді глушити супутник напрочуд легко, адже між землею та супутником немає перешкод. На [рівні] землі глушіння ускладнюють рельєф, будівлі та рослинність,

– прокоментував науковець і докторант DTU Space та Центру безпеки DTU Кіан Бостані Нежад, який очолив розробку SAT-JAM.

Він додав, що карта фіксує перешкоди для супутників і в інших частинах світу, зокрема в окремих районах Південно-Східної Азії. Водночас SAT-JAM показує лише, де саме над Землею супутники відчувають перешкоди. Сама карта не визначає точне джерело перешкод і не дає змоги встановити, чи їх створюють навмисно.

Яку шкоду це може завдати

Серйозні перешкоди GNSS можуть створювати проблеми для супутників, від яких залежить повсякденне життя: прогнози погоди, карти, зв'язок, моніторинг катастроф і безпекові завдання, які стають дедалі важливішими для Європи.

Результати дослідження Бостані Нежад із колегами представили на конференції Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference 2026 (AMOS). Серед зібраних даних дослідники бачили випадки, коли апарати тимчасово втрачали точну інформацію про положення від своїх GNSS-приймачів, коли пролітали над Європою.

Це важливо для застосунків, які потребують точного позиціонування. Супутники спостереження за Землею мають знати, де саме зробили знімки, а деяким супутникам зв'язку потрібні точні координати, щоб правильно наводити антени.

Бостані Нежад також зазначив, що оператори супутників, імовірно, знають про проблему, бо їхні апарати самі фіксують перешкоди. Попри це, про неї рідко говорять публічно.