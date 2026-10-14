Как подавление сигнала доходит до космоса

Исследователи из DTU Space при Техническом университете Дании проанализировали и нанесли на карту районы над Европой, где помехи мешают части спутников определять собственное положение. На основе открытых данных они написали научную работу и создали бесплатную онлайн-карту SAT-JAM. Она показывает, где спутники испытывают помехи сигнала GNSS, в частности возможное подавление сигнала, пишет Tech Xplore.

Карта основана на навигационных данных различных аппаратов. Их обработали так, чтобы было видно, где помехи мешают сигналам, по которым спутники определяют свое место на орбите. Низкоорбитальные спутники летают на высоте примерно от 400 до 600 километров. Свое положение они обычно определяют по сигналам навигационных спутников, летящих значительно выше, в частности американской системы GPS и европейской Galileo. В совокупности такие системы называют глобальными навигационными спутниковыми системами, или GNSS. Подобные системы разработали также Россия и Китай.



На этой схеме видны зоны, где подавление сигнала наиболее сильное / Изображение DTU Space

Почему заглушить спутник так просто

Навигационные сигналы и так слабы, когда доходят до приемника на низкоорбитальном спутнике. Поэтому мощные радиопомехи с Земли легко их перебивают. SAT-JAM показывает значительные помехи над Европой, особенно над Восточной, но также и над другими частями континента. По словам исследователей, часть географической картины согласуется с подавлением сигнала от наземного источника, способного влиять на этот регион.

На самом деле заглушить спутник на удивление легко, ведь между Землей и спутником нет преград. На [уровне] земли заглушение затрудняют рельеф, здания и растительность,

– прокомментировал ученый и докторант DTU Space и Центра безопасности DTU Киан Бостани Нежад, возглавивший разработку SAT-JAM.

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Он добавил, что карта фиксирует помехи для спутников и в других частях мира, в частности в отдельных районах Юго-Восточной Азии. В то же время SAT-JAM показывает лишь, где именно над Землей спутники испытывают помехи. Сама карта не определяет точный источник помех и не позволяет установить, создаются ли они намеренно.

Какой вред это может нанести

Серьезные помехи GNSS могут создавать проблемы для спутников, от которых зависит повседневная жизнь: прогнозы погоды, карты, связь, мониторинг катастроф и задачи обеспечения безопасности, которые становятся все более важными для Европы.

Результаты исследования Бостани Нежада и его коллег были представлены на конференции Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference 2026 (AMOS). Среди собранных данных исследователи обнаружили случаи, когда аппараты временно теряли точную информацию о положении от своих GNSS-приемников при пролете над Европой.

Это важно для приложений, требующих точного позиционирования. Спутники наблюдения за Землей должны знать, где именно были сделаны снимки, а некоторым спутникам связи нужны точные координаты, чтобы правильно наводить антенны.

Бостани Нежад также отметил, что операторы спутников, вероятно, знают о проблеме, поскольку их аппараты сами фиксируют помехи. Несмотря на это, о ней редко говорят публично.