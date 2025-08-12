Lockheed Martin та Rheinmetall провели перші випробування артилерійсько-ракетної системи GMARS
- Lockheed Martin та Rheinmetall успішно провели перші випробування ракетної системи GMARS.
- Вона здійснила бойові пуски на полігоні в США, демонструючи високу мобільність та ефективність.
- GMARS може вражати цілі на відстані до 400 кілометрів і включає плани інтеграції крилатих ракет.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall та американська компанія Lockheed Martin оголосили про важливий етап у розробці своєї нової артилерійської системи. Їхній спільний проєкт, ракетна установка Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS), успішно здійснив бойові пуски ракет на полігоні в США. Ця подія є ключовим кроком на шляху до кваліфікаційних випробувань.
Чим унікальна ракетна система GMARS і яке її майбутнє?
Перші в історії бойові стрільби системи GMARS відбулися на ракетному полігоні Вайт-Сендс у штаті Нью-Мексико, США. Під час випробувань установка випустила дві керовані ракети GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System). Тести підтвердили високу мобільність та ефективність системи. Зокрема, було продемонстровано тактику "shoot-and-scoot" (вистрілив і втік), яка є критично важливою для виживання екіпажу в умовах сучасного бою. Після запуску ракет установка оперативно змінила позицію, після чого було проведено симуляцію перезаряджання, пише 24 Канал з посиланням на звіт Lockheed Martin.
Дивіться також Україну запрошують приєднатися до розробки європейської альтернативи Starlink
Проєкт GMARS є результатом співпраці, що розпочалася у 2023 році, між американським гігантом Lockheed Martin та німецькою Rheinmetall. Основна мета – створити сучасну ракетну артилерійську систему, яка передбачає значну участь німецької промисловості у виробництві.
В основі установки лежить високомобільне військове шасі Rheinmetall HX 8x8, що забезпечує високу прохідність на різній місцевості та можливість цілодобової роботи за будь-яких погодних умов. Система розробляється для задоволення зростаючого попиту на далекобійну артилерію в Європі та розглядається як потенційний наступник застарілих систем MARS II, що стоять на озброєнні німецької армії.
- Однією з ключових переваг GMARS є її вогнева міць. Система оснащена двома пусковими контейнерами, що дозволяє нести вдвічі більше боєприпасів, ніж, наприклад, відома система M142 HIMARS, яка має лише один контейнер.
- GMARS може вести вогонь усім сімейством боєприпасів MLRS (MFOM). Це включає стандартні ракети GMLRS, ракети збільшеної дальності ER GMLRS, балістичні ракети ATACMS, а в перспективі – новітні високоточні ракети Precision Strike Missile (PrSM).
- Заявлена дальність ураження цілей може сягати до 400 кілометрів.
- Також існують плани щодо інтеграції крилатих ракет та блоків з 122-міліметровими ракетами.
Керівники обох компаній високо оцінили результати випробувань. Представники Lockheed Martin зазначили, що успішний запуск демонструє готовність системи до наступних етапів тестування. У Rheinmetall, своєю чергою, наголосили на стратегічній важливості програми. Вони підкреслили, що GMARS не лише забезпечить критично важливу вогневу підтримку на полі бою, але й посилить оборонний суверенітет Німеччини та Європи завдяки локалізації виробництва. Успішне завершення перших стрільб значно наближає систему до серійного виробництва та прийняття на озброєння, що може суттєво змінити баланс сил у європейській артилерії.