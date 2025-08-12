Чим унікальна ракетна система GMARS і яке її майбутнє?

Перші в історії бойові стрільби системи GMARS відбулися на ракетному полігоні Вайт-Сендс у штаті Нью-Мексико, США. Під час випробувань установка випустила дві керовані ракети GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System). Тести підтвердили високу мобільність та ефективність системи. Зокрема, було продемонстровано тактику "shoot-and-scoot" (вистрілив і втік), яка є критично важливою для виживання екіпажу в умовах сучасного бою. Після запуску ракет установка оперативно змінила позицію, після чого було проведено симуляцію перезаряджання, пише 24 Канал з посиланням на звіт Lockheed Martin.

Проєкт GMARS є результатом співпраці, що розпочалася у 2023 році, між американським гігантом Lockheed Martin та німецькою Rheinmetall. Основна мета – створити сучасну ракетну артилерійську систему, яка передбачає значну участь німецької промисловості у виробництві.

В основі установки лежить високомобільне військове шасі Rheinmetall HX 8x8, що забезпечує високу прохідність на різній місцевості та можливість цілодобової роботи за будь-яких погодних умов. Система розробляється для задоволення зростаючого попиту на далекобійну артилерію в Європі та розглядається як потенційний наступник застарілих систем MARS II, що стоять на озброєнні німецької армії.

Однією з ключових переваг GMARS є її вогнева міць. Система оснащена двома пусковими контейнерами, що дозволяє нести вдвічі більше боєприпасів, ніж, наприклад, відома система M142 HIMARS, яка має лише один контейнер.

GMARS може вести вогонь усім сімейством боєприпасів MLRS (MFOM). Це включає стандартні ракети GMLRS, ракети збільшеної дальності ER GMLRS, балістичні ракети ATACMS, а в перспективі – новітні високоточні ракети Precision Strike Missile (PrSM).

Заявлена дальність ураження цілей може сягати до 400 кілометрів.

Також існують плани щодо інтеграції крилатих ракет та блоків з 122-міліметровими ракетами.

Керівники обох компаній високо оцінили результати випробувань. Представники Lockheed Martin зазначили, що успішний запуск демонструє готовність системи до наступних етапів тестування. У Rheinmetall, своєю чергою, наголосили на стратегічній важливості програми. Вони підкреслили, що GMARS не лише забезпечить критично важливу вогневу підтримку на полі бою, але й посилить оборонний суверенітет Німеччини та Європи завдяки локалізації виробництва. Успішне завершення перших стрільб значно наближає систему до серійного виробництва та прийняття на озброєння, що може суттєво змінити баланс сил у європейській артилерії.