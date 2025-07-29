Як це буде?

Зазначається, що Норвегія вже веде переговори з Європейською комісією щодо участі в програмі, а Ісландія завершила обговорення в липні цього року. Україна поки офіційно не розпочала діалог про участь у проєкті, як і Британія. Однак Кубіліус підкреслив, що Україна має значний потенціал у космічній сфері, адже залишається ключовим центром ракетно-космічної галузі, пише 24 Канал з посиланням на Euractiv.

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Програма IRIS2 передбачає створення відносно малого сузір'я з близько 290 супутників, які надаватимуть безпечні комунікаційні послуги урядовим структурам, бізнесу та громадянам ЄС. Запуск системи заплановано на початок 2030-х років.

Для порівняння, Starlink наразі має понад 7800 супутників на орбіті, але компанія має амбітні плани щодо розширення. Спочатку планувалось розмістити близько 12 000 супутників, проте згодом ця цифра була значно збільшена. У довгостроковій перспективі хочуть розгорнути понад 40 000 супутників, а за максимальними оцінками цифра може досягти 42 000 апаратів.

Однак IRIS2 не потребує такої великої кількості апаратів, адже обслуговуватиме лише територію ЄС. Starlink же цілиться на весь світ, навіть на важкодоступні ділянки океану.

Проєкт IRIS 2 отримає 6,5 мільярда євро державного фінансування та понад 4 мільярди євро приватних інвестицій.

отримає 6,5 мільярда євро державного фінансування та понад 4 мільярди євро приватних інвестицій. Система буде складатися з 264 супутників на низькій орбіті Землі на висоті 1200 кілометрів та 18 супутників на середній орбіті на висоті 8000 кілометрів.

Як відомо, Україна активно використовує Starlink для військових та цивільних телекомунікацій під час війни з Росією, проте домінування американської платформи на ринку супутникового зв'язку викликає стурбованість у Європі через відсутність незалежної інфраструктури. IRIS2 має забезпечити Європі стратегічну автономію в сфері комунікацій, щоб країни не були залежні від нестабільного настрою Ілона Маска.