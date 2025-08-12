Чем уникальна ракетная система GMARS и каково ее будущее?

Первые в истории боевые стрельбы системы GMARS состоялись на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, США. Во время испытаний установка выпустила две управляемые ракеты GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System). Тесты подтвердили высокую мобильность и эффективность системы. В частности, была продемонстрирована тактика "shoot-and-scoot" (выстрелил и убежал), которая является критически важной для выживания экипажа в условиях современного боя. После запуска ракет установка оперативно изменила позицию, после чего была проведена симуляция перезарядки, пишет 24 Канал со ссылкой на отчет Lockheed Martin.

Проект GMARS является результатом сотрудничества, начавшегося в 2023 году, между американским гигантом Lockheed Martin и немецкой Rheinmetall. Основная цель – создать современную ракетную артиллерийскую систему, которая предусматривает значительное участие немецкой промышленности в производстве.

В основе установки лежит высокомобильное военное шасси Rheinmetall HX 8x8, что обеспечивает высокую проходимость на различной местности и возможность круглосуточной работы при любых погодных условиях. Система разрабатывается для удовлетворения растущего спроса на дальнобойную артиллерию в Европе и рассматривается как потенциальный преемник устаревших систем MARS II, стоящих на вооружении немецкой армии.

Одним из ключевых преимуществ GMARS является ее огневая мощь. Система оснащена двумя пусковыми контейнерами, что позволяет нести вдвое больше боеприпасов, чем, например, известная система M142 HIMARS, которая имеет только один контейнер.

GMARS может вести огонь всем семейством боеприпасов MLRS (MFOM). Это включает стандартные ракеты GMLRS, ракеты увеличенной дальности ER GMLRS, баллистические ракеты ATACMS, а в перспективе – новейшие высокоточные ракеты Precision Strike Missile (PrSM).

Заявленная дальность поражения целей может достигать до 400 километров.

Также существуют планы по интеграции крылатых ракет и блоков с 122-миллиметровыми ракетами.

Руководители обеих компаний высоко оценили результаты испытаний. Представители Lockheed Martin отметили, что успешный запуск демонстрирует готовность системы к следующим этапам тестирования. В Rheinmetall, свою очередь, отметили стратегическую важность программы. Они подчеркнули, что GMARS не только обеспечит критически важную огневую поддержку на поле боя, но и усилит оборонный суверенитет Германии и Европы благодаря локализации производства. Успешное завершение первых стрельб значительно приближает систему к серийному производству и принятию на вооружение, что может существенно изменить баланс сил в европейской артиллерии.