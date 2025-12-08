Политолог Петр Олещук объяснил 24 Каналу, что Украина с радостью приняла бы это предложение, но США не хотят обижать Путина, поэтому отдают технику Польше.

Является ли это соглашение политическим сигналом для России?

Американцам проще оставить Stryker в Европе и кому-то продать, чем вывозить.

Придется вложить деньги, чтобы сделать ее пригодной для эксплуатации. Поляки еще не приняли решение. Но если бы предложили Украине, мы бы согласилась даже за 100 долларов, отремонтировали и использовали,

– отметил Олещук.

Администрация Трампа мыслит сугубо в своих интересах, а американские структуры могут легко списывать технику или имущество.

"Это чисто политические решения и политическая демонстрация. Возможно, информацию обнародовали, чтобы показать россиянам настолько хотят с ними дружить и договориться", – подчеркнул Олещук.

Что известно о поставках оружия в Украину?