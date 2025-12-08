Политолог Петр Олещук объяснил 24 Каналу, что Украина с радостью приняла бы это предложение, но США не хотят обижать Путина, поэтому отдают технику Польше.
Смотрите также: Рёпке удивил ответом, почему Германия до сих пор не передала Taurus Украине
Является ли это соглашение политическим сигналом для России?
Американцам проще оставить Stryker в Европе и кому-то продать, чем вывозить.
Придется вложить деньги, чтобы сделать ее пригодной для эксплуатации. Поляки еще не приняли решение. Но если бы предложили Украине, мы бы согласилась даже за 100 долларов, отремонтировали и использовали,
– отметил Олещук.
Администрация Трампа мыслит сугубо в своих интересах, а американские структуры могут легко списывать технику или имущество.
"Это чисто политические решения и политическая демонстрация. Возможно, информацию обнародовали, чтобы показать россиянам настолько хотят с ними дружить и договориться", – подчеркнул Олещук.
Что известно о поставках оружия в Украину?
- Германия отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за беспокойства собственных элит и внутриполитических факторов, которые существенно влияют на решение Берлина.
- Украина могла бы использовать ракеты APKWS II для F-16, которые значительно дешевле AIM-9 и AIM-120, что делает сбивание "Шахедов" экономически более выгодным. Стоимость одной APKWS II – около 30 тысяч долларов.
- Словения готова предоставить около 43 миллиона евро на закупку оружия для Украины через инициативу PURL, а также обсуждает с партнерами совместные оборонные проекты и тренировочное вооружение для подготовки украинских военных.