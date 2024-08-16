Кім Дотком, якого називають обличчям онлайн-піратства 2010-х, буде переданий уряду США

Кім Дотком, засновник Megaupload і головна фігура піратства в інтернеті на початку 2010-х років, буде екстрадований до США. У четвер міністр юстиції Нової Зеландії підписав наказ, що поклав край майже 13-річній судовій тяганині. Це відкриває шлях до того, щоб Дотком, якого звинувачують у численних злочинах, постав перед правосуддям у Штатах.

Головний пірат постане перед судом

"Я ретельно розглянув усю інформацію і вирішив, що пан Дотком має бути виданий США, щоб постати перед судом", – йдеться в заяві міністра. Рішення було прийнято більш ніж через шість років після того, як суд Нової Зеландії постановив, що Дотком може бути екстрадований до США. Але оскільки після нього послідували численні апеляції, все затягнулося аж до сьогодні.

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Колись 13-й за відвідуваністю сайт в інтернеті, файлообмінник Megaupload був розсадником піратського контенту. На початку 2012 року американська влада звинуватила Доткома та шістьох інших осіб у рекеті, порушенні авторських прав, відмиванні грошей та розповсюдженні контрафактної продукції. В американському обвинувальному висновку стверджувалося, що Megaupload завдав збитків правовласникам на суму 500 мільйонів доларів, при цьому заробивши 175 мільйонів доларів на рекламі та преміум-підписці.



Кім Дотком в одному зі своїх старих відео на YouTube / Скриншот 24 Каналу

Рейд на особняк Доткома в Окленді став цілою подією, про яку говорив весь інтернет у 2012 році. Газета New York Times повідомляла, що, побачивши поліцію, Дотком забарикадувався всередині, активувавши кілька електронних замків, і став чекати в безпечній кімнаті. Коли поліцейські прорвалися всередину, вони побачили Доткома, який стояв біля "вогнепальної зброї, яка, за їхніми словами, була схожа на обріз рушниці".

До цього Дотком (ім'я при народженні Кім Шмітц) вже кілька разів мав проблеми з законом:

Він сам стверджував, що провів три місяці у мюнхенській в'язниці в 1994 році за те, що "зламав комп'ютери Пентагону і переглядав супутникові фотографії палаців Саддама Хусейна в реальному часі".

Незабаром після цього чоловік отримав умовний дворічний термін за аферу з викраденими номерами телефонних карток.

У 2001 році його звинуватили у найбільшій в історії Німеччини справі про інсайдерську торгівлю.

Як повідомляється, він втік з Німеччини, щоб уникнути цих останніх звинувачень, був схоплений в Таїланді, екстрадований і засуджений у 2002 році. Через деякий час після цього Дотком переїхав до Нової Зеландії, сховавшись у розкішному особняку. Ви можете побачити цей особняк у його музичному кліпі "Good Life".

Кліп, який Кім Дотком випустив у 2016 році, демонструє розкіш його життя: відео

Міністр юстиції Нової Зеландії Пол Голдсміт уже підписав наказ про екстрадицію. Дотком, який ніколи не тримав язика за зубами, опублікував повідомлення в мережі X про те, що "слухняна американська колонія в південній частині Тихого океану щойно вирішила екстрадувати мене за те, що користувачі завантажили на Megaupload".