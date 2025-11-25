Індія стає пріоритетом – Google та Accel запускають спільні інвестиції в AI

Google і венчурний фонд Accel оголосили про спільну програму підтримки наймолодших індійських AI-стартапів. У межах ініціативи компанії вкладатимуть до $2 млн у кожну команду та надаватимуть доступ до інфраструктури Google, включно з хмарою й моделями Gemini та DeepMind.

Google уклала партнерство з Accel у межах AI Futures Fund — інвестиційної програми, створеної для співпраці з перспективними AI-компаніями у світі. Це перший подібний проєкт фонду, і його фокус спрямовано саме на Індію. Через платформу Atoms обидві компанії вкладатимуть по 1 мільйону доларів у кожен стартап, а загальна сума інвестицій може сягати 2 мільйонів доларів на команду. Новий набір Atoms-2026 орієнтований на засновників з Індії та індійської діаспори, які створюють AI-продукти з нуля. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення Google.

Навіщо Google і Accel інвестують у наймолодші AI-стартапи Індії?

Представник Accel Праянк Своруп пояснив, що основна ідея — підтримувати й розвивати AI-рішення для мільярдів користувачів, як на локальному, так і на глобальному ринку. Індія має другий у світі ринок інтернету та смартфонів і значний інженерний потенціал, однак досі країна майже не представлена у розробці передових моделей, де домінують США та Китай.

Ситуація починає змінюватися: OpenAI та Anthropic вже оголосили про відкриття офісів в Індії, а іноземні інвестори дедалі активніше заходять у ранні раунди. Аналітики вважають, що велика мобільна аудиторія, доступна хмарна інфраструктура та низькі витрати на софт можуть перетворити Індію на значущий ринок AI — якщо екосистема зможе перетворити талант і попит на власні продукти й дослідження.

Інвестиції в межах програми охоплюватимуть широкий спектр напрямів: від творчих інструментів і розваг до кодування, SaaS та навіть потенційних базових моделей. Своруп також зазначив, що команда шукатиме компанії, які працюють у сферах, де мовні моделі можуть суттєво просунутися в найближчі 12–24 місяці.

Окрім фінансування, стартапи отримають до 350 тисяч доларів у вигляді хмарних кредитів Google Cloud, доступ до Gemini й DeepMind, API та експериментальних функцій. Програма також передбачає співпрацю з командами Google Labs і DeepMind, менторство партнерів Accel і технічних спеціалістів Google, а також поїздки в Лондон і Кремнієву долину — зокрема на Google I/O. Засновники отримають і маркетингову підтримку через глобальні канали Google та Accel, а також доступ до мережі Atoms і екосистеми Google AI.

Керівник Google AI Futures Fund Джонатан Сілбер наголосив, що компанія обрала Індію не випадково: Google вже багато років інвестує в цифрову інфраструктуру країни та підтримує місцеві компанії. Партнерство збіглося з планами Google вкласти 15 мільярдів доларів у створення дата-центру та AI-хабу на 1 ГВт потужності.

Компанії також запевнили, що стартапи не будуть зобов’язані використовувати саме Gemini чи інші продукти Google: команди можуть працювати з будь-якими моделями, зокрема OpenAI чи Anthropic. Пріоритетом є унікальні інтеграції, які зможуть підсилити нові рішення за допомогою технологій Google.

Atoms існує з 2021 року й уже підтримав понад 40 компаній, які разом залучили понад 300 мільйонів доларів наступних інвестицій. Цього року програма також відкрилась для засновників індійського походження за кордоном. Нова співпраця Google та Accel була оголошена через кілька днів після старту Atoms X — партнерства Accel і Prosus, що підтримує індійські команди з масштабними проектами для локального ринку.

