Индия становится приоритетом – Google и Accel запускают совместные инвестиции в AI

Google и венчурный фонд Accel объявили о совместной программе поддержки самых молодых индийских AI-стартапов. В рамках инициативы компании будут вкладывать до $2 млн в каждую команду и предоставлять доступ к инфраструктуре Google, включая облако и модели Gemini и DeepMind.

Google заключила партнерство с Accel в рамках AI Futures Fund - инвестиционной программы, созданной для сотрудничества с перспективными AI-компаниями в мире. Это первый подобный проект фонда, и его фокус направлен именно на Индию. Через платформу Atoms обе компании будут вкладывать по 1 миллиону долларов в каждый стартап, а общая сумма инвестиций может достигать 2 миллионов долларов на команду. Новый набор Atoms-2026 ориентирован на основателей из Индии и индийской диаспоры, которые создают AI-продукты с нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Google.

Зачем Google и Accel инвестируют в самые молодые AI-стартапы Индии?

Представитель Accel Праянк Своруп объяснил, что основная идея - поддерживать и развивать AI-решения для миллиардов пользователей, как на локальном, так и на глобальном рынке. Индия имеет второй в мире рынок интернета и смартфонов и значительный инженерный потенциал, однако до сих пор страна почти не представлена в разработке передовых моделей, где доминируют США и Китай.

Ситуация начинает меняться: OpenAI и Anthropic уже объявили об открытии офисов в Индии, а иностранные инвесторы все активнее заходят в ранние раунды. Аналитики считают, что большая мобильная аудитория, доступная облачная инфраструктура и низкие затраты на софт могут превратить Индию в значимый рынок AI - если экосистема сможет превратить талант и спрос на собственные продукты и исследования.

Инвестиции в рамках программы будут охватывать широкий спектр направлений: от творческих инструментов и развлечений до кодирования, SaaS и даже потенциальных базовых моделей. Своруп также отметил, что команда будет искать компании, работающие в сферах, где языковые модели могут существенно продвинуться в ближайшие 12–24 месяца.

Кроме финансирования, стартапы получат до 350 тысяч долларов в виде облачных кредитов Google Cloud, доступ к Gemini и DeepMind, API и экспериментальных функций. Программа также предусматривает сотрудничество с командами Google Labs и DeepMind, менторство партнеров Accel и технических специалистов Google, а также поездки в Лондон и Кремниевую долину - в частности на Google I/O. Основатели получат и маркетинговую поддержку через глобальные каналы Google и Accel, а также доступ к сети Atoms и экосистеме Google AI.

Руководитель Google AI Futures Fund Джонатан Силбер подчеркнул, что компания выбрала Индию не случайно: Google уже много лет инвестирует в цифровую инфраструктуру страны и поддерживает местные компании. Партнерство совпало с планами Google вложить 15 миллиардов долларов в создание дата-центра и AI-хаба на 1 ГВт мощности.

Компании также заверили, что стартапы не будут обязаны использовать именно Gemini или другие продукты Google: команды могут работать с любыми моделями, в частности OpenAI или Anthropic. Приоритетом являются уникальные интеграции, которые смогут усилить новые решения с помощью технологий Google.

Atoms существует с 2021 года и уже поддержал более 40 компаний, которые вместе привлекли более 300 миллионов долларов последующих инвестиций. В этом году программа также открылась для основателей индийского происхождения за рубежом. Новое сотрудничество Google и Accel было объявлено через несколько дней после старта Atoms X - партнерства Accel и Prosus, что поддерживает индийские команды с масштабными проектами для локального рынка.

Google объявила об амбициозной инициативе Project Suncatcher – исследовательскую программу по созданию орбитальных дата-центров, работающих на солнечной энергии. Компания хочет разместить вычислительные спутники в космосе, чтобы уменьшить использование ресурсов на Земле и получить доступ к почти безграничной солнечной энергии.

Пичаи объяснил, что идея базируется на развитии так называемых "лунных проектов". Он подчеркнул, что Солнце излучает энергии в более 100 триллионов раз больше, чем человечество производит электричества. Компания хочет в будущем использовать эту мощность для масштабируемых ML-систем в космосе. Google планирует запустить два прототипа спутников в начале 2027 года. Они будут оснащены TPU Trillium-generation, а тестирование будет происходить на низкой околоземной орбите. В компании уже провели испытания чипов в симуляциях радиации с помощью ускорителя частиц.