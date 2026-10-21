Google Chrome став удесятеро безпечнішим з цією функцією: як увімкнути

Google суттєво посилює режим покращеного захисту у браузері Chrome для протидії кіберзагрозам. Відтепер оновлені алгоритми вдесятеро ефективніше блокують фішинг, фальшиві оновлення та витончені шахрайські схеми в мережі.

Дворівнева система сповіщень та нові попередження

Як повідомляє офіційний блог Google, режим Safe Browsing Enhanced Protection, перша версія якого з'явилася ще у 2020 році, отримав масштабне оновлення безпекових алгоритмів. Розробники впровадили розумну систему сповіщень в адресному рядку браузера на випадки, коли вебсторінка демонструє оманливі патерни поведінки.

Фахівці розділили потенційні ризики на дві категорії: підозрілі та небезпечні сайти. Якщо ресурс класифікують як підозрілий через нижчий рівень упевненості системи, в адресному рядку з'явиться значок щита з діалоговим вікном. Користувач зможе самостійно позначити ресурс безпечним або повернутися назад. Для відверто небезпечних порталів браузер і надалі показуватиме класичне повноекранне червоне сповіщення.



Режим посиленого захисту в Chrome / Зображення Google

Хмарні моделі Gemini проти фейкових антивірусів

Для аналізу складних загроз розробники підключили хмарні моделі штучного інтелекту Gemini, які прийшли на зміну локальним інструментам на пристрої. ШІ аналізує контент сторінки, перевіряє представлений бренд, наміри сайту та формує оцінку ймовірності шахрайства. Це дає змогу ефективніше виявляти підроблені антивіруси та фальшиві пропозиції оновити браузер.

Отримані від Gemini дані алгоритми поєднують з репутацією домену та іншими сигналами безпеки. Водночас розробники гарантують повну приватність даних під час перевірки.

Google оброблятиме вміст сторінки ефемерно, тобто його ніколи не записують у журнали, не зберігають і не використовують для навчання моделей,

– прокоментував офіційний представник Google деталі роботи хмарного алгоритму.



Режим посиленого захисту в Chrome / Зображення Google

Захист буфера обміну від атак ClickFix

Окрему увагу приділили блокуванню атак соціальної інженерії ClickFix. Під час таких атак зловмисники змушують жертву вручну копіювати й запускати шкідливі команди в терміналі операційної системи під приводом вирішення вигаданої проблеми. Оскільки ці системні утиліти мають високу довіру антивірусів, хакери легко обходять звичні фільтри завантажень браузера.

Тепер, коли людина копіює потенційно шкідливий скрипт ClickFix, Chrome видаляє з буфера обміну персональні дані та відправляє код на експрес-аналіз до системи безпеки. Якщо алгоритм виявить реальну загрозу, браузер негайно видасть попередження, не заважаючи при цьому безпечній роботі розробників.

Як увімкнути режим посиленого захисту в Google Chrome?

Користувачі можуть увімкнути режим у налаштуваннях Chrome у розділі конфіденційності та безпеки. Для цього оберіть "Конфіденційність і безпека", потім "Безпека" і в блоці "Безпечний перегляд" перемкніть на "Покращений захист". За замовчуванням система виставляє "Стандартний захист".