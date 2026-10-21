Двухуровневая система уведомлений и новые предупреждения

Как сообщает официальный блог Google, режим Safe Browsing Enhanced Protection, первая версия которого появилась еще в 2020 году, получил масштабное обновление алгоритмов безопасности. Разработчики внедрили умную систему уведомлений в адресной строке браузера на случай, если веб-страница демонстрирует обманчивые паттерны поведения.

Специалисты разделили потенциальные риски на две категории: подозрительные и опасные сайты. Если ресурс классифицируется как подозрительный из-за более низкого уровня уверенности системы, в адресной строке появится значок щита с диалоговым окном. Пользователь сможет самостоятельно пометить ресурс как безопасный или вернуться назад. Для явно опасных сайтов браузер по-прежнему будет отображать классическое полноэкранное красное уведомление.



Режим усиленной защиты в Chrome / Изображение Google

Облачные модели Gemini против поддельных антивирусов

Для анализа сложных угроз разработчики подключили облачные модели искусственного интеллекта Gemini, которые пришли на смену локальным инструментам на устройстве. ИИ анализирует контент страницы, проверяет представленный бренд, намерения сайта и формирует оценку вероятности мошенничества. Это позволяет эффективнее выявлять поддельные антивирусы и фальшивые предложения обновить браузер.

Полученные от Gemini данные алгоритмы объединяют с репутацией домена и другими сигналами безопасности. При этом разработчики гарантируют полную приватность данных во время проверки.

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Google будет обрабатывать содержимое страницы эфемерно, то есть его никогда не записывают в журналы, не хранят и не используют для обучения моделей",

– прокомментировал официальный представитель Google детали работы облачного алгоритма.



Режим усиленной защиты в Chrome / Изображение Google

Защита буфера обмена от атак ClickFix

Особое внимание уделили блокировке атак социальной инженерии ClickFix. Во время таких атак злоумышленники заставляют жертву вручную копировать и запускать вредоносные команды в терминале операционной системы под предлогом решения вымышленной проблемы. Поскольку эти системные утилиты пользуются высоким доверием антивирусов, хакеры легко обходят привычные фильтры загрузок браузера.

Теперь, когда пользователь копирует потенциально вредоносный скрипт ClickFix, Chrome удаляет из буфера обмена личные данные и отправляет код на экспресс-анализ в систему безопасности. Если алгоритм обнаружит реальную угрозу, браузер немедленно выдаст предупреждение, не мешая при этом безопасной работе разработчиков.

Как включить режим усиленной защиты в Google Chrome?

Пользователи могут включить режим в настройках Chrome в разделе конфиденциальности и безопасности. Для этого выберите "Конфиденциальность и безопасность", затем "Безопасность" и в блоке "Безопасный просмотр" переключитесь на "Усиленная защита". По умолчанию система устанавливает "Стандартную защиту".