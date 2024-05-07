Google спрощує користування ШІ Gemini настільки, що тепер майже нічого не потрібно робити

У браузері Chrome з'явилися спеціальні ярлики адресного рядка, які дозволять вибирати, де саме ви бажаєте здійснити пошук. Наприкінці квітня в тестову версію додали новий ярлик, який відповідає за взаємодію зі штучним інтелектом Gemini від Google. Тепер він надійшов у стабільну версію для всіх. Спробуйте.

Як це працює

Для того, щоб скористатися новою функцією, вам потрібно натиснути правою кнопкою миші на рядку адреси, де ви зазвичай вводите всі свої запити, а потім ввести символ "@". Після цього внизу розгорнеться невелика панель, яка запропонує стандартний пошук у Google, пошук по закладках, історії та відкритих вкладках (корисно, якщо їх дуже багато і треба знайти конкретну).

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Але в новому оновленні додано ярлик Gemini. Він дозволяє вам вводити ваші запити до штучного інтелекту, не відвідуючи для цього окремий сайт. Сюди можна вписати будь-який запит, розпочавши діалог. Система автоматично перекине вас до чат-бота, де він відповість вам.



Gemini в пошуковому рядку Chrome / Фото 9to5Google

Існує також довший і менш зручний спосіб: самостійно вписати в рядок пошуку "@gemini", а потім після пробілу ввести свій запит до ШІ. Однак немає сенсу це робити, оскільки браузер відразу після @ пропонує вибрати діалог з Gemini. Компанія показала у відео, як це працює.

Функція працює в Chrome версії 124. Тож оновлюйте браузер і спробуйте цю функцію.

Ми випробували її, але, схоже, поки що Google не довів її до ідеального стану, адже після запиту українською мовою Gemini перетворив текст на набір випадкових символів, які ШІ не розуміє. У випадку англійської мови все працює добре.



Запит українською перетворився на набір випадкових символів / Скриншот 24 Каналу

Варто зазначити, що ця функція працює лише в десктопній версії, але не в мобільній.