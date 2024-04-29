Нова рекламна стратегія називається Pause Ads. Під час телефонної конференції в четвер Google похвалився успіхом проведених тестів, а це означає, що ця функція буде доступна ще більшій кількості глядачів найближчим часом.

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Що таке Pause Ads

Як випливає з назви, Pause Ads (реклама паузи) – це реклама, яка з'являється на вашому екрані, коли ви натискаєте на паузу у відео. Її не можна пропустити, вона зникає лише тоді, коли ви знову запустите ролик.

Google випробовує Pause Ads на телевізорах, що відтворюють відео з YouTube, і компанія вельми задоволена результатами.

У першому кварталі ми побачили сильні результати від впровадження пілотного проєкту Pause Ads на підключених телевізорах — нового формату безперервної реклами, яка з'являється, коли користувачі ставлять на паузу контент,

– каже Філіп Шиндлер, старший віцепрезидент і головний комерційний директор Google.

Шиндлер додає, що початкові результати показують, що така реклама демонструє високі результати залученості й отримує преміальні ціни від рекламодавців. Таким чином це дозволить компанії заробити набагато більше грошей.

Хоча він і не згадував про те, що Pause Ads пошириться на інші типи пристроїв, навряд чи можна очікувати, що компанія впустить таку можливість.

YouTube і його реклама

Реклама є чи не найбільшим джерелом доходу YouTube, тож нічого дивного, що відеосервіс хоче показувати її ще більше. Сьогодні користувачі стикаються з різними форматами оголошень: статичними або анімованими банерами, 30-секундними роликами та іншим. Ще одним шляхом заробітку є люди, які платять за YouTube Premium, тому що їм набридла реклама.

Нагадаємо, сервіс протягом останнього року посилив боротьбу з блокувальниками реклами. Він не лише забороняє користувачам запускати ролики, якщо увімкнено блокувальник, а й тепер забороняє спеціальні сторонні програми, які пропонують альтернативні клієнти для YouTube без реклами. Лише ці кроки дозволили Google покращити свої фінансові показники на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року.