Як це буде

Користувачі, які встановили один з таких застосунків, побачать повідомлення про помилку "Цей контент недоступний у цьому додатку" або зіткнуться з "проблемами буферизації", коли спробують відтворити контент через ці альтернативні клієнти.

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Ми хочемо підкреслити, що наші умови не дозволяють стороннім додаткам вимикати рекламу, оскільки це позбавляє творця винагороди за перегляд, а реклама на YouTube допомагає підтримувати творців і дозволяє мільярдам людей по всьому світу користуватися стрімінговим сервісом,

– написала компанія.

YouTube Premium, який у лютому досяг 100 мільйонів підписників, пропонується як рішення для тих, хто "віддає перевагу повністю вільному від реклами користуванню".

Сервіс також зазначає, що дозволяє стороннім додаткам використовувати його API лише тоді, "коли вони дотримуються наших Умов використання API-сервісів".

Надалі компанія буде боротися з клієнтами, які порушують цю політику: "Коли ми знайдемо додаток, який порушує ці умови, ми вживатимемо відповідних заходів для захисту нашої платформи, творців і глядачів". Глядачі, які використовують ці сторонні програми, можуть зіткнутися з проблемами буферизації або побачити помилку при спробі переглянути відео.

Це не перша спроба сервісу боротися зі сторонніми клієнтами для доступу до відео. Раніше, у 2022 році, у світі широко обговорювали блокування YouTube Vanced, який дозволяв дивитися контент без реклами, а також додавав деякі функції, які є платними в рамках Premium.

Нагадаємо, ціна YouTube Premium в Україні складає 99 гривень за місяць користування. В комплект також входить безплатний доступ до YouTube Music, де зовсім скоро запустяться подкасти. Сімейна підписка, де можна зібрати до 6 людей, коштує 149 гривень, що складає всього 25 гривень на місяць з людини. Це вельми невелика ціна за відразу два сервіси.