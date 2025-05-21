Chrome зможе автоматично змінювати ваші ненадійні паролі

У браузері Google Chrome з’явиться функція, яка дозволить автоматично змінювати слабкі або скомпрометовані паролі. Про це компанія оголосила під час конференції Google I/O.

Як це працюватиме

Коли Chrome виявить небезпечний пароль під час входу на сайт, вбудований менеджер паролів Google запропонує користувачу варіант автоматичної заміни, пояснює 24 Канал. На підтримуваних сайтах Chrome згенерує надійний пароль і самостійно оновить його замість користувача.

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Наразі Chrome вже вміє повідомляти, якщо пароль є ненадійним або зламаним. Але змінити його вручну – досить незручно. Саме тому нова функція спрямована на підвищення як безпеки, так і зручності користувачів. За словами Паріси Табріз, віцепрезидентки та генеральної менеджерки Chrome, автоматична заміна – це "виграш для всіх".

Google представила цю новинку на I/O не випадково – компанія хоче, щоб розробники заздалегідь адаптували свої сайти та додатки до нової можливості, яка запрацює пізніше цього року.

Втім, Chrome не буде змінювати паролі без згоди користувача.

Ми прагнемо залишити за користувачем контроль над процесом,

– наголосила Табріз.

Нагадаємо, що нещодавно Google провела презентацію, на якій показала низку розробок у сфері штучного інтелекту. Запроваджено нові рівні підписки, що надають доступ до розширених можливостей.