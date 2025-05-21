Как это будет работать

Когда Chrome обнаружит опасный пароль при входе на сайт, встроенный менеджер паролей Google предложит пользователю вариант автоматической замены, объясняет 24 Канал. На поддерживаемых сайтах Chrome сгенерирует надежный пароль и самостоятельно обновит его вместо пользователя.

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Сейчас Chrome уже умеет сообщать, если пароль является ненадежным или сломанным. Но изменить его вручную – достаточно неудобно. Именно поэтому новая функция направлена на повышение как безопасности, так и удобства пользователей. По словам Парисы Табриз, вице-президента и генерального менеджера Chrome, автоматическая замена – это "выигрыш для всех".

Google представила эту новинку на I/O не случайно – компания хочет, чтобы разработчики заранее адаптировали свои сайты и приложения к новой возможности, которая заработает позже в этом году.

Впрочем, Chrome не будет менять пароли без согласия пользователя.

Мы стремимся оставить за пользователем контроль над процессом,

– отметила Табриз.

Напомним, что недавно Google провела презентацию, на которой показала ряд разработок в сфере искусственного интеллекта. Введены новые уровни подписки, предоставляющих доступ к расширенным возможностям.