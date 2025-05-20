Зачем вам сегодня квантовое шифрование

Компания Microsoft начала интеграцию квантового шифрования в тестовые версии Windows. Это часть подготовки к новой эпохе вычислений, где квантовые компьютеры потенциально смогут взламывать классические алгоритмы шифрования. Главная угроза, которая возникает с развитием квантовых технологий, заключается в том, что они способны раскодировать современные методы защиты информации, открывая доступ к любым зашифрованным данным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin.

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Несмотря на то, что широкое распространение квантовых компьютеров еще не наступило, Microsoft решила действовать на опережение. Важные данные могут похитить сегодня, а расшифровать через 10 лет. Если для обычного пользователя это не так страшно, то для правительств или военных, чьи секреты простираются на десятилетия вперед, это может быть критическим. Например, высокотехнологичные самолеты, такие как будущий F-47, будут актуальны не один десяток лет. Поэтому власти США заинтересованы в том, чтобы ее будущие тайны были защищены уже сейчас. То же самое можно сказать и о других странах, которые используют Windows на государственных компьютерах.

На конференции BUILD 2025 компания объявила, что поддержка постквантовой криптографии (PQC) уже доступна в Windows Insiders начиная с билда 27852, а также в версии SymCrypt-OpenSSL 1.9.0 и выше.

Это нововведение позволяет разработчикам и пользователям начать экспериментировать с защитой данных, устойчивой к атакам с использованием квантовых технологий. В частности, Microsoft сделала доступными два ключевых компонента: механизм инкапсуляции ключей ML-KEM и алгоритм цифровой подписи ML-DSA. Оба построены на основе модульной решетки – подхода, уже получившего одобрение Национального института стандартов и технологий США (NIST).

Пользователи смогут работать с этими инструментами через Cryptography API: Next Generation (CNG) в Windows, а также в процессах обмена сертификатами и криптографическими сообщениями. Кроме того, реализация этих алгоритмов доступна и на Linux – через API библиотеки SymCrypt-OpenSSL (SCOSSL).

Также в декабре Microsoft добавила ML-KEM и ML-DSA к своей криптобиблиотеке SymCrypt. Такой шаг является частью стратегии компании, направленной на уменьшение угрозы, известной как "собирай сейчас – взламывай позже".

Когда нововведение поступит для всех – неизвестно.