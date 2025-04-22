Какими будут боевые самолеты следующего поколения

Ключевые изменения будут касаться прежде всего стелс-технологий. Новые истребители будут интегрировать искусственный интеллект, усовершенствованные двигатели и новые элементы маскировки. Сейчас самыми продвинутыми считаются истребители пятого поколения – F-35 Lightning II, F-22 Raptor (США), Chengdu J-20 (Китай) и Sukhoi SU-57 (Россия). Они были созданы на основе технологий первой половины XXI века, сообщает 24 Канал со ссылкой на анализ издания LiveScience.

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Но теперь на горизонте – шестое поколение. Китай уже тестирует J-36 и J-50, а США поручили компании Boeing создание нового F-47. Как и раньше, главные инновации касаются конструкции самолета, авионики и вооружения. В то же время не стоит ждать радикального роста скорости или маневренности. Основные изменения – в подходе к воздушному бою и применении цифровых технологий.

Шестое поколение, как и предыдущее, полагается на стелс. Благодаря особой форме планера и покрытию, которое поглощает радиоволны, самолеты могут оставаться невидимыми для радаров и инфракрасных сенсоров. Даже когда их обнаружат, времени на реакцию у противника почти не будет.

Форма планера, в частности ромбовидные конструкции, вероятно, сохранится, но станет еще более совершенной. Одна из тенденций – уменьшение или полное устранение вертикальных хвостовых стабилизаторов. В классических самолетах они отвечают за устойчивость и управляемость, но в новых машинах их функцию частично возьмут на себя системы управления вектором тяги – способность изменять направление потока из двигателя. Вспомогательную роль будут играть и жидкостные актуаторы – устройства, которые создают давление на крылья с помощью мощных потоков воздуха. Отказ от вертикальных элементов сделает самолет еще менее заметным. Также стоит ожидать новых материалов, поглощающих радиоволны.

Еще одна ключевая инновация – двигатели с адаптивным циклом. Они будут работать в трехпоточном режиме, где третий воздушный поток поможет повысить эффективность и обеспечит возможность длительного сверхзвукового полета без использования форсирования.

Возможны два типа планеров для разных регионов. Один – более крупный, ориентирован на миссии в Тихоокеанском регионе, где важна большая дальность и нагрузка. Другой – более компактный, для условий Европы, где преимущество по маневренности.



Это изображение является художественной визуализацией будущего истребителя F-47, но оно не отражает реальный дизайн самолета / Изображение ВВС США

В шестом поколении кабина самолета превратится в высокотехнологичный командный центр. Пилот будет получать информацию с самолетов-союзников, наземных станций и спутников – все в режиме реального времени. Система также сможет активно глушить вражеские сенсоры, что усложнит работу ПВО противника.

Беспилотники станут ключевым элементом. Пилот будет управлять группой дронов: от автономных помощников до более дешевых боевых аппаратов, которые могут прикрывать его или выполнять другие задачи. Искусственный интеллект будет играть критическую роль в этом взаимодействии – достаточно будет указать цель, а дрон самостоятельно выполнит миссию.

Вооружение тоже эволюционирует. В арсенал поступят ракеты, способные развивать гиперзвуковую скорость и оставаться малозаметными для сенсоров. В перспективе могут появиться системы с направленной энергией – в частности лазерное оружие, которое пока находится на стадии разработки.

США также ведут отдельную программу для ВМС – F/A-XX, которая дополнит F-47.

Параллельно Великобритания, Италия и Япония создают совместный самолет в рамках программы GCAP – преемника Eurofighter Typhoon и Mitsubishi F-2.

А Германия, Франция и Испания работают над FCAS – проектом, который должен заменить самолеты Rafale и Typhoon.

Разработка истребителей шестого поколения уже продолжается, но остаются вопросы относительно стоимости, сроков и технической реализации. Если пятое поколение создавали более десятилетия, то новая волна будет еще сложнее. Ожидается, что такие самолеты будут служить не менее 30 лет – но сохранится ли актуальность технологий в таком динамичном мире, покажет только время.