Ці 5 функцій виправдовують ціну підписки на Gemini від Google

Екосистема штучного інтелекту Google постійно розвивається, пропонуючи користувачам усе кращі інструменти для роботи й творчості. Платні тарифні плани обіцяють значне розширення можливостей порівняно з базовою версією, що змушує задуматися про доцільність переходу на преміум-рівень. Але чи дійсно воно вам потрібно? Розбираємось.

Що ви отримуєте з підпискою?

Сьогодні на ринку представлено безліч інструментів штучного інтелекту, у яких можна буквально загубитися. Google пропонує чітку структуру підписок: окрім безплатного рівня, існують три варіанти для просунутих користувачів. Це план Google AI Plus за 225 гривень на місяць, Google AI Pro за 910 гривень і Google AI Ultra за 4600 гривень, пише 24 Канал.

План Ultra орієнтований на розробників, компанії та професіоналів, тоді як для звичайного користувача найбільш актуальними є AI Plus та AI Pro. Ось п'ять основних причин, чому вони можуть стати вигідною інвестицією:

Розширений доступ до найсучасніших моделей

Користувачі мають змогу обирати між різними версіями інтелекту: 3.5 Flash, 3.1 Flash-Lite, 3.5 Thinking та 3.1 Pro. Основна різниця полягає в лімітах використання. Наприклад, підписка AI Plus подвоює ліміти безкоштовного плану, AI Pro збільшує їх у чотири рази, а план Ultra надає у 20 разів більше можливостей для запитів.

Крім того, платні акаунти дозволяють використовувати режим "Thinking" у розширеному форматі для вирішення складних логічних задач.

Глибоке дослідження тем (Deep Research)

Цей інструмент призначений для опрацювання складних питань. Система аналізує безліч вебсайтів і джерел, після чого формує детальний звіт. У безкоштовній версії доступ до цієї функції суворо обмежений, тоді як передплатники можуть звертатися до неї набагато частіше, залежно від обраного тарифу.

Вдосконалена генерація зображень з Nano Banana 2

Gemini використовує модель Nano Banana 2 для створення малюнків, фотографій і діаграм за текстовим описом. Платні плани пропонують доступ до версії Nano Banana Pro, яка є ефективнішою у візуалізації складних запитів, та значно збільшують кількість зображень, які можна згенерувати протягом доби.

Створення професійного відео через Gemini Omni

Нова модель Gemini Omni замінила попередню розробку Veo. Вона дозволяє створювати повноцінні відео з музикою, діалогами та спеціальними ефектами, використовуючи лише текст, фото або навіть живий відеозапис.

Доступ до Omni вимагає спеціальних кредитів Google Flow: власники AI Plus отримують 200 кредитів, а AI Pro – 1 000. Це відкриває можливості для створення віртуальних світів і редагування контенту безпосередньо через чат із ШІ.

Бонус у вигляді YouTube Premium

Однією з найновіших переваг є включення підписки на YouTube у пакет послуг, пише PCMag. План AI Pro за 20 доларів включає YouTube Premium Lite (звичайна ціна якого становить 8,99 долара), а плани Ultra надають повний індивідуальний YouTube Premium, який окремо коштує 15,99 долара на місяць. Це дозволяє позбутися реклами та отримати додаткові переваги під час перегляду відео.

Що ж обрати?

Обираючи між планами, варто починати з найдешевшого AI Plus, щоб для початку зрозуміти, чи потрібно вам це взагалі. Якщо ж щоденних лімітів стане замало, перейти на AI Pro можна в будь-який момент, оскільки підписки оформлюються на місяць.