Google міняє Gems на Skills у Gemini: як їх налаштувати й використовувати

Компанія Google вирішила остаточно відмовитися від персоналізованих помічників Gems у сервісі Gemini. Їм на зміну прийшов новий інструмент під назвою Skills, який дозволяє викликати необхідні функції безпосередньо всередині будь-якого діалогу.

Чому Gems зазнали невдачі та як працює новий підхід

Інструмент Gems з'явився ще у середині 2024 року та мав стати аналогом окремих міні-додатків із власним характером і завданнями. Чат-боти допомагали користувачам готувати їжу, вивчати мови або писати програмний код, пише 24 Канал.

Проте головний недолік полягав у тому, що кожен такий помічник існував у розробників як окремий ізольований діалог на бічній панелі. Для виконання кожної нової задачі користувачам доводилося шукати та відкривати окремий чат, що виявилося незручним. Через це більшість людей швидко забула про існування нововведення.

Головні переваги Skills

Розробники створили Skills як універсальні команди, які працюють у будь-якому активному чаті. Тепер користувачам не потрібно перемикатися між вікнами, оскільки інструмент використовує контекст і дані поточного діалогу.

Головною особливістю нової системи стала можливість об'єднувати кілька навичок у єдиний ланцюжок автоматизації. Наприклад, перша навичка збирає потрібну інформацію, друга формує стислий звіт у стилі автора, а третя надсилає готовий документ колегам через електронну пошту або створює файл у сервісі Google Docs.

Наприклад, ви можете використати спеціальні навички для перевірки власних чернеток за допомогою однієї команди, яку заздалегідь налаштовуєте потрібним чином, або переписувати тексти за певними критеріями, або готуватися до робочих зустрічей із залученням даних з календарів, стискати довгі листування в Slack до короткого підсумку тощо.

Як налаштувати власні Skills

Користувачі можуть створити нову навичку за допомогою простого текстового або голосового запиту безпосередньо у чаті Gemini. Також розробники передбачили спеціальне меню у налаштуваннях, де можна вручну вказати назву, короткий опис і докладні інструкції. Потім для виклику створеного інструменту в полі введення запиту достатньо поставити символ скісної риски.

Повний гайд по налаштуванню: