Почему Gems потерпели неудачу и как работает новый подход

Инструмент Gems появился еще в середине 2024 года и должен был стать аналогом отдельных мини-приложений со своим характером и задачами. Чат-боты помогали пользователям готовить еду, изучать языки или писать программный код, пишет 24 Канал.

Однако главный недостаток заключался в том, что каждый такой помощник существовал у разработчиков как отдельный изолированный диалог на боковой панели. Для выполнения каждой новой задачи пользователям приходилось искать и открывать отдельный чат, что оказалось неудобным. Из-за этого большинство людей быстро забыло о существовании этого нововведения.

Главные преимущества Skills

Разработчики создали Skills как универсальные команды, которые работают в любом активном чате. Теперь пользователям не нужно переключаться между окнами, поскольку инструмент использует контекст и данные текущего диалога.

Главной особенностью новой системы стала возможность объединять несколько навыков в единую цепочку автоматизации. Например, первый навык собирает нужную информацию, второй формирует краткий отчет в стиле автора, а третий отправляет готовый документ коллегам по электронной почте или создает файл в сервисе Google Docs.

Например, вы можете использовать специальные навыки для проверки собственных черновиков с помощью одной команды, которую заранее настраиваете нужным образом, либо переписывать тексты по определенным критериям, либо готовиться к рабочим встречам с использованием данных из календарей, сокращать длинные переписки в Slack до краткого резюме и т. д.

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Как настроить собственные навыки

Пользователи могут создать новый навык с помощью простого текстового или голосового запроса непосредственно в чате Gemini. Также разработчики предусмотрели специальное меню в настройках, где можно вручную указать название, краткое описание и подробные инструкции. Затем для вызова созданного инструмента в поле ввода запроса достаточно поставить символ косой черты.

Полное руководство по настройке: