Google готує власний аналог трекера Apple AirTag

Компанія Google, імовірно, працює над трекером місця розташування, який складе пряму конкуренцію Apple AirTags і рішенням від Tile. Про це повідомив розробник Якуб "Kuba" Войцеховскі він виявив відповідне налаштування у фреймворку Fast Pair, призначеному для швидкого сполучення Bluetooth-пристроїв.

За словами Войцеховського, трекер має кодове ім'я Grogu (ім'я персонажа з серіалу "Мандалорець"), а також альтернативні назви GR10 і Groguaudio, і наразі розробляється командою Google Nest.

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Це не означає, що він буде випущений як продукт під брендом Nest, але Войцеховський припускає, що трекер може бути випущений в декількох колірних варіантах і містити вбудований динамік, який допоможе користувачам визначити місцезнаходження зниклого пристрою за допомогою звуку, подібно до того, як це робить Apple AirTag.

Очікуваний функціонал трекера

Войцеховський стверджує, що трекери Grogu можуть підтримувати Bluetooth LE і надширокосмуговий зв'язок (UWB). Флагманські мобільні пристрої Google Pixel 6 Pro і Pixel 7 Pro підтримують UWB-з'єднання, але його застосування поки що обмежується такими функціями, як Nearby Share.

UWB пропонує набагато більшу точність, ніж Bluetooth, для пошуку загублених предметів, забезпечуючи можливість показувати як оцінку відстані, так і напрямок до мітки. Войцеховський стверджує, що "хоча трекер Google, швидше за все, має UWB, це не є вимогою для "Мережі пошуку", над якою вони працюють – BLE достатньо".

За оцінками Войцеховського, Google може анонсувати продукт під час конференції розробників Google I/O десь у травні 2023 року, а трекери можуть бути випущені разом з новими пристроями Pixel під час заходу Google восени.