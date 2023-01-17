За словами Войцеховського, трекер має кодове ім'я Grogu (ім'я персонажа з серіалу "Мандалорець"), а також альтернативні назви GR10 і Groguaudio, і наразі розробляється командою Google Nest.

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Це не означає, що він буде випущений як продукт під брендом Nest, але Войцеховський припускає, що трекер може бути випущений в декількох колірних варіантах і містити вбудований динамік, який допоможе користувачам визначити місцезнаходження зниклого пристрою за допомогою звуку, подібно до того, як це робить Apple AirTag.

Очікуваний функціонал трекера

Войцеховський стверджує, що трекери Grogu можуть підтримувати Bluetooth LE і надширокосмуговий зв'язок (UWB). Флагманські мобільні пристрої Google Pixel 6 Pro і Pixel 7 Pro підтримують UWB-з'єднання, але його застосування поки що обмежується такими функціями, як Nearby Share.

UWB пропонує набагато більшу точність, ніж Bluetooth, для пошуку загублених предметів, забезпечуючи можливість показувати як оцінку відстані, так і напрямок до мітки. Войцеховський стверджує, що "хоча трекер Google, швидше за все, має UWB, це не є вимогою для "Мережі пошуку", над якою вони працюють – BLE достатньо".

I have recently found references that show that Google's working on support for locator tags in Fast Pair - see the linked thread for more info. https://t.co/8tvlWaHQpv



Now it turns out Google's working on a first party tracker too! — Kuba Wojciechowski (@Za_Raczke) January 16, 2023

За оцінками Войцеховського, Google може анонсувати продукт під час конференції розробників Google I/O десь у травні 2023 року, а трекери можуть бути випущені разом з новими пристроями Pixel під час заходу Google восени.